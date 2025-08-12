augusztus 12., kedd

Klára névnap

Fejlesztés

2 órája

Befejező szakaszához ér az Őriszentpéter ivóvízhálózatának korszerűsítése

Vaol.hu

A műszaki átadással megvalósult Őriszentpéter ivóvíz hálózatának utolsó előtti, több mint 600 méter hosszúságú eternitcsöves szakaszának cseréje. Az idejétmúlt anyaghasználatú, nagyon sérülékeny rendszer rengeteg probléma forrása volt a közelmúltban. Helyileg a tűzoltó szertártól felfelé, érintve Kovácsszer elejét valósult meg a beruházás a Vasivíz Zrt. által az őriszentpéteri ivóvíz használati díj terhére - olvasható Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármesterének közösségi oldalán.

