Befejező szakaszához ér az Őriszentpéter ivóvízhálózatának korszerűsítése

A műszaki átadással megvalósult Őriszentpéter ivóvíz hálózatának utolsó előtti, több mint 600 méter hosszúságú eternitcsöves szakaszának cseréje. Az idejétmúlt anyaghasználatú, nagyon sérülékeny rendszer rengeteg probléma forrása volt a közelmúltban. Helyileg a tűzoltó szertártól felfelé, érintve Kovácsszer elejét valósult meg a beruházás a Vasivíz Zrt. által az őriszentpéteri ivóvíz használati díj terhére - olvasható Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármesterének közösségi oldalán.