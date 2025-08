Autó csúszott a Rábába, búvárokat is riasztottak

A tűzoltók irányításával zajlott az összetett műszaki mentés a Rába csákánydoroszlói szakaszán. Bár ez most a Őrség-Goricko-Raab Mentőcsoport gyakorlata volt, akár a valóságban is történhetett volna pontosan így. A 2012-ben alakult szervezet tagjai képesek a komplex vízkárelhárítási (árvíz-, belvízvédelmi, valamint vízminőség-kárelhárítási, védekezési) feladatok ellátására, valamint vízből mentésre és viharkár elhárításra is.

Mentési gyakorlatot tartott a Őrség-Goricko-Raab Mentőcsoport, középen Fritz József parancsnok

Fotó: Cseh Gábor

A mentőcsoport már többször bizonyította rátermettségét: többek között ott voltak a 2013-as dunai árvíznél és többször a Rábán levonuló árhullám mellett. 2024-ben részt vettek a Rábában eltűnt személy kutatásában, illetve a Szentgotthárdi szociális otthonból eltűnt személy keresésében a közeli erdőkben a zalai mentők kutyás csapatával együtt. Tavaly szeptemberben Csönge település határában segítették kiterjedt erdőtűz oltását, a közelmúltban pedig a Vasi Vasember triatlonversenyen történt tragédiához riasztották őket.

- Ebből is látszik, nem egy digitális térben feszítő és lájk gyűjtő fantom egyesület, hanem valós megfogható és beavatkozásra képes szervezet vagyunk. Az elmúlt évek természeti és egyéb katasztrófái elleni védekezés során bizonyságot nyert, mekkora szerepet játszanak az önkéntesek a megelőzésben, a káresetek felszámolásában, és a helyreállítás folyamatában egyaránt. Az önkéntes mentőszervezetek hatékony munkájának záloga a folyamatos felkészítések mellett a rendelkezésükre álló eszközök bővítése, korszerűsítése - hangzott el Fritz József parancsnok köszöntőjében az újszerű mentőcsónak átadása kapcsán szervezett ünnepségen és az ahhoz kapcsolódó mentési gyakorlaton.