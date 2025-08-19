Ország Tortája 2025 – Gyuláról érkezett a győztes, Szombathelyen teszteltük a különleges alkotásokat

Az augusztus 20-i ünnephez immár hagyományosan hozzátartozik az Ország Tortája és a Cukormentes Ország Tortája bemutatása. 2025-ben a verseny különösen izgalmas volt, hiszen a kiírás apropóját egy nevezetes évforduló adta: 140 éve mutatták be Dobos C. József legendás süteményét, a dobostortát. A cukrászoknak így idén ebből a klasszikusból kellett kiindulniuk, és modern köntösbe öltöztetve megalkotni az ország idei ünnepi desszertjeit.

Ország Tortája 2025 – DCJ Stílusgyakorlat Gyuláról

Forrás: Gáspár Eszter

Az Ország Tortája 2025 címet a gyulai Kézműves Cukrászda mesterei, Balogh László és Kis Roland szerezték meg. Az „DCJ Stílusgyakorlat” névre keresztelt torta nem egyszerű újragondolása a dobostortának, hanem egy teljesen friss élmény.

A hagyományos vajas krémet könnyedebb változat váltotta fel, a karamellréteg pedig nem a tetejére került, hanem egy mandulás, roppanós alsó elemként jelenik meg. A fő ízeket a csokoládé és a meggy harmóniája uralja, a piskóta pedig csigavonalban van feltekerve, így szeleteléskor különleges, függőleges mintázat rajzolódik ki. A végeredmény egyszerre elegáns, modern és nosztalgikus – egy torta, amely tiszteleg a dobos előtt, de a mai ízléshez igazodva sokkal könnyebb és üdébb.

Magyarország Cukormentes Tortája 2025 – Álmodozó Vácról

Az egészségtudatos desszertek versenyében ismét nagyot alkotott a váci Édes Vonal Cukrászda alapítója, Kovács Alfréd. Tavaly a Mákvirág tortával már megnyerte a szakmai zsűrit, most pedig az „Álmodozó” hozta el neki a győzelmet.

Az Álmodozó mandulalisztes piskótával készül, így gluténmentes, és természetesen teljesen cukormentes. A fahéjjal és chia maggal főzött meggyragu friss savanykásságot ad, a kakaós rétegek pedig gazdag ízélményt biztosítanak. A tetejét roppanós kakaótöret koronázza meg, amely egyszerre modern és játékos elem. Egy szelet mindössze 250 kalóriát tartalmaz, így azok is bátran fogyaszthatják, akik odafigyelnek az étrendjükre – kompromisszumok nélkül.

Ünnepi tortázás Szombathelyen – így kóstoltuk meg a győzteseket

Mi sem akartunk kimaradni a kóstolásból, ezért Szombathelyen jártunk, hogy első kézből próbáljuk ki az ország idei tortáit.