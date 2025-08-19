augusztus 19., kedd

Ízek

Ország Tortája 2025 – Gyuláról érkezett a győztes, Szombathelyen teszteltük a különleges alkotásokat

Szombathelyen eredtünk az ország finomságának nyomába. Megérkezett az Ország Tortája 2025 és a Cukormentes Ország Tortája!

Gáspár Eszter
Ország Tortája 2025 – Gyuláról érkezett a győztes, Szombathelyen teszteltük a különleges alkotásokat

A Mészáros Cukrászdában folytattuk az ünnepi tortázást

Forrás: Gáspár Eszter

Az augusztus 20-i ünnephez immár hagyományosan hozzátartozik az Ország Tortája és a Cukormentes Ország Tortája bemutatása. 2025-ben a verseny különösen izgalmas volt, hiszen a kiírás apropóját egy nevezetes évforduló adta: 140 éve mutatták be Dobos C. József legendás süteményét, a dobostortát. A cukrászoknak így idén ebből a klasszikusból kellett kiindulniuk, és modern köntösbe öltöztetve megalkotni az ország idei ünnepi desszertjeit.

Ország Tortája 2025 – DCJ Stílusgyakorlat Gyuláról
Ország Tortája 2025 – DCJ Stílusgyakorlat Gyuláról
Forrás: Gáspár Eszter

Ország Tortája 2025 – DCJ Stílusgyakorlat Gyuláról

Az Ország Tortája 2025 címet a gyulai Kézműves Cukrászda mesterei, Balogh László és Kis Roland szerezték meg. Az „DCJ Stílusgyakorlat” névre keresztelt torta nem egyszerű újragondolása a dobostortának, hanem egy teljesen friss élmény.

A hagyományos vajas krémet könnyedebb változat váltotta fel, a karamellréteg pedig nem a tetejére került, hanem egy mandulás, roppanós alsó elemként jelenik meg. A fő ízeket a csokoládé és a meggy harmóniája uralja, a piskóta pedig csigavonalban van feltekerve, így szeleteléskor különleges, függőleges mintázat rajzolódik ki. A végeredmény egyszerre elegáns, modern és nosztalgikus – egy torta, amely tiszteleg a dobos előtt, de a mai ízléshez igazodva sokkal könnyebb és üdébb.

Magyarország Cukormentes Tortája 2025 – Álmodozó Vácról

Az egészségtudatos desszertek versenyében ismét nagyot alkotott a váci Édes Vonal Cukrászda alapítója, Kovács Alfréd. Tavaly a Mákvirág tortával már megnyerte a szakmai zsűrit, most pedig az „Álmodozó” hozta el neki a győzelmet.

Az Álmodozó mandulalisztes piskótával készül, így gluténmentes, és természetesen teljesen cukormentes. A fahéjjal és chia maggal főzött meggyragu friss savanykásságot ad, a kakaós rétegek pedig gazdag ízélményt biztosítanak. A tetejét roppanós kakaótöret koronázza meg, amely egyszerre modern és játékos elem. Egy szelet mindössze 250 kalóriát tartalmaz, így azok is bátran fogyaszthatják, akik odafigyelnek az étrendjükre – kompromisszumok nélkül.

Ünnepi tortázás Szombathelyen – így kóstoltuk meg a győzteseket

Mi sem akartunk kimaradni a kóstolásból, ezért Szombathelyen jártunk, hogy első kézből próbáljuk ki az ország idei tortáit.

A Babusgatósban az Álmodozót vágtuk meg először. Friss, könnyed, nem túl édes, és a ropogós kakaótöret kifejezetten feldobta az élményt. „Pont annyira savanykás, amennyire kell” – hangzott el a meggyragruról. Más szerint „nem hiányzik belőle a cukor, sőt, így jobban kijön a kakaó íze”.

A Babusgatósban az Álmodozót vágtuk meg először.
Fotó: Gáspár Eszter

Ezután a Mészáros Cukrászdában folytattuk az ünnepi tortázást. A DCJ Stílusgyakorlat rögtön magával ragadott a látványos rétegzésével és könnyű krémjével. „Nem émelyítő, hanem kifejezetten elegáns ízvilág” – jegyezte meg egyik kóstolónk. Más szerint „a roppanós réteg mindent visz, ettől lesz igazán különleges”. A legőszintébb véleményt azonban a kisfiam mondta ki, amikor egyszerűen így reagált: „Anya, ez milyen szép!”

A Mészáros Cukrászdában folytattuk az ünnepi tortázást
Forrás: Gáspár Eszter

Hagyomány és megújulás egy szeletben

2025-ben ismét bebizonyosodott, hogy a magyar cukrászat legjobb hagyományai és a modern gasztronómiai szemlélet kéz a kézben járhatnak. A gyulai „DCJ Stílusgyakorlat” a dobostorta elegáns új értelmezése, a váci „Álmodozó” pedig annak a bizonyítéka, hogy a cukormentes desszertek is lehetnek igazán élvezetesek.

Akár Gyulán, Vácon vagy éppen Szombathelyen kóstolja az ember, egy biztos: az ország tortái idén is méltó társai lesznek az ünnepi hétvégének. Ha tehetitek, mindenképpen kóstoljátok meg valamelyik változatot – garantáltan ünnepibb lesz tőle az augusztus 20-a!

 

