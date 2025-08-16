Baleset
17 perce
Összeütközött két személyautó a 84-es főúton - Tűzoltók, mentők a helyszínen
Az egyik autó akadályozza a forgalmat a 84-es és 85-ös főút csomópontjában.
Összeütközött két személyautó a 84-es és 85-ös főút csomópontjában, Nagycenk közelében. Az egyik jármű az árokban van, a másik az úttesten akadályozza a forgalmat. A Sopron felé vezető útpályát teljes szélességében lezárták. A sopronkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínen vannak a mentők is - közölte a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre