Összeütközött két személyautó a 84-es főúton - Tűzoltók, mentők a helyszínen

Összeütközött két személyautó a 84-es és 85-ös főút csomópontjában, Nagycenk közelében. Az egyik jármű az árokban van, a másik az úttesten akadályozza a forgalmat. A Sopron felé vezető útpályát teljes szélességében lezárták. A sopronkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínen vannak a mentők is - közölte a katasztrófavédelem.

Összeütközött két személyautó a 84-es és 85-ös főút csomópontjában,