Ostffyasszonyfa: 16 órán keresztül volt elérhető az intim felvétel!

Ostffyasszonyfa: teljes volt a megosztottság

A képviselőkből, óvodai dolgozókból és szülőkből álló sebtében összehívott rendkívüli ülésen meghányták vetették a dolgot és végül arra jutottak, maradjon az óvodavezető. Pedig a faluban a menesztés mellett érvelők, ha kicsivel is, de többen voltak informátorunk szerint, aki maga is ezt a tábort erősítette, mondván, ami történt, az nem kifejezetten példamutató, márpedig egy óvodavezetőtől ez elvárható lenne. Megtudtuk, a kérdésben nemcsak a lakosok, de a szülők, sőt az óvodai dolgozók között is teljes volt a megosztottság.