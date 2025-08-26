Méltó módon emlékezett meg az ostffyasszonyfai közösség Szent István ünnepén az államalapításról. Szentmisével kezdődött az ünnep, majd a katolikus plébánia közösségi terén Gregorich Márton alpolgármester beszédével folytatódott - tudtuk meg a település Facebook-oldaláról.

Gregorich Ferenc Ostffyasszonyfa díszpolgári elismerését vehette át - Hajba Lajos képviselő, Gregorich Márton alpolgármester és dr. Farkas Gábor jegyző is gratulált neki

Fotó: VN/Ostffyasszonyfa

Ostffyasszonyfa díszpolgára Gregorich Ferenc

Ostffyasszonyfa Díszpolgára kitüntetésel ismerték el Gergorich Ferencet, aki a település kulturális életében és a helyi közösség szolgálatában végzett kiemelkedő tevékenységével, egész életművével hozzájárult Ostffyasszonyfa hírnevének öregbítéséhez.

Az elismerést az államalapítás ünnepén adták át az önkormányzat képviselői és dr. Farkas Gábor jegyző jelenlétében.

Az Ostffyasszonyfáért Érdemérmet pedig Harasztovics Róbert vehette át a közösség javára végzett tevékenységéért és művészi alkotómunkájáért, mellyel ugyancsak hozzájárult Ostffyasszonyfa hírnevének öregbítéséhez.

Az új kenyér megszentelését követően szeretvendégségre került sor ahol a vadpörkölt mellé kiváló zene is társult. A sort a szombathelyi Savaria Brass Ensemble fúvósai kezdték, majd az estét Four Sides Zenekar zárta - zárult az önkormányzat bejegyzése.