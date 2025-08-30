augusztus 30., szombat

Csalók

Csalók élnek vissza az egyik nagy hazai bank nevével, nagyon óvatosnak kell lenni!

Az elmúlt időszakban ismét elszaporodtak a visszaélések. A csalók rendőrnek, bankbiztonsági szakértőnek vagy más hivatalos szervnél dolgozónak adják ki magukat, hogy hitelesnek tűnjenek meggyőzzék a potenciális áldozatukat.

Az OTP Bank hivatalos oldalán figyelmeztet a csalókra. Videóhívásban, telefonhívásban vagy csevegőappokon keresztül jelentkeznek, rendőrségi vagy banki alkalmazott szerepében, és azt állítják, hogy az OTP-s ügyfelek pénze nincs biztonságban. Arra kérik őket, hogy utaljanak át pénzt “biztonságos számlára”, vagy telepítsenek olyan szoftvert, amely távoli hozzáférést enged.

Csalókra figyelmeztet az OTP.
Figyelmeztet az OTP Bank a csalókra

Az OTP Bank a Facebook-oldalán figyelmeztetett: csalók rendőrnek, bankbiztonsági szakértőnek vagy más hivatalos személynek adják ki magukat – sokszor hamis igazolványt, például rendőri igazolványt is felmutatva. Telefonon keresik meg az embereket, és arra próbálják rávenni őket, hogy vegyék ki pénzüket a bankból, majd helyezzék át „biztonságos helyre” vagy egy úgynevezett „biztonsági számlára” – amelyek valójában nem is léteznek.

Más esetben azt kérik, hogy az ügyfelek utalják át a megtakarításukat egy általuk megadott számlaszámra, azzal az indokkal, hogy így kerül biztonságba a pénz. Közben arra is felszólítják az áldozatokat, hogy a banki ügyintézőnek semmiképp se árulják el, miért vesznek ki nagyobb összeget vagy teljesítenek utalást.

A csalók a banki dolgozókat igyekeznek megbízhatatlannak feltüntetni, és arra utasítják a hívott feleket, hogy kizárólag az ő utasításaikat kövessék. Ha készpénzfelvétel történik, sokszor már a bankfiók előtt vagy egy közterületen átveszik az összeget, majd az áldozat pénzével együtt eltűnnek, elérhetetlenné válnak.

Fontos tudnivalók

A rendőrség vagy más hivatalos szerv soha nem kéri, hogy vegyünk ki készpénzt vagy utaljunk át egy biztonsági számlára, és azt sem, hogy titkold el a banki ügyintézés során, hogy milyen célból kéred a tranzakció teljesítését. Továbbá nem utasít videóhívásban, csevegő appokon keresztül, és nem mutatnak be igazolványt.

  • Ha ilyen hívást kapunk, azonnal szakítsuk meg a vonalat és hívjuk fel a rendőrséget vagy a bankunkat a hivatalos elérhetőségeken és tájékoztassuk a történtekről.
  • Soha ne utaljon pénzt ismeretlennek, aki “csak biztonsági kérésre” kéri.
  • Ne telepítsen ismeretlen szoftvert az eszközére ilyen esetben.
  • Beszéljünk erről szeretteinkkel, hozzánk közelálló emberekkel és ne titkoljuk el a hívást.
  • Az aktuális csalási formákról, azok felismeréséről és ellenük való védekezésről az www.otpbank.hu/adathalaszat oldalon tájékozódhatunk. Mindezekről – hozzátartozói, ismeretségi körben – való akár néhány perces beszélgetéssel megelőzhető, hogy számlaegyenlegek/megtakarítások veszélybe kerüljenek.
