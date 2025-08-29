Otthon start: 100 ingatlan 50 millióért

Már egy hét sincs vissza és elstartol az Otthon Start Program. Ahogyan arról már többször mi is beszámoltunk, a rendkívül kedvezményes hitel iránt nagyon komoly érdeklődés mutatkozik. Az első lakást vásárlók 25 évre, fix 3 százalékos kamattal legfeljebb 50 milliós hitelt vehetnek fel 10 százalékos önrész mellett. Megnéztük, pár nappal az indulás előtt milyen 50 milliós ingatlanok érhetők el Vas vármegyében.

Az eladásra kínált ingatlanok jó része még kész sincs, de az Otthon Start Program hitele felvehető ezekre a lakásokra is Fotó: Szendi Péter

Miután a kiszemelt ingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot, ezért először ezeket az ingatlanokat zártuk ki. Itt gyorsan végeztünk, mivel az ingatlanbazar.hu fajlagosan legdrágább lakása is bőven a megengedett ár alatt van. Ez egyébként egy 38 négyzetméteres még el sem készült sárvári lakás, amit 50,3 millió forintért kínálnak (1,32 millió forint/m2). Ennek ellentéte az a 49 millió forintért árult,1831 m2-es telken elhelyezkedő, több generációs 201 m2-es, hat szobás kisunyomi családi ház, amelynek négyzetméterára még 244 ezer forintnál is kevesebb. Az általunk szemlézett csaknem 100 ingatlan ára 47,5-52,5 millió forint között mozog és nagyjából 30 százalékuk még csak a tervasztalon, vagy félés állapotban létezik. Több lakás közülük, még a manapság is kuriózumnak számító tetőterasszal is rendelkezik majd. Nagyon is valóságos, költözhető állapotban van viszont az a szombathelyi, Oladi lakótelepen található 69 m2-es 3 szobás első emeleti lakás, amely leírása szerint is ideális választás lehet családoknak. Ára: 49,9 millió forint.

Sajtoskálon egy 1996-ban épült ikerház egyik felét árulják 49,9 millió forintért. A hirdetés tanúsága szerint a 4 szobás ingatlan nagyon jó állapotú, azonnal költözhető, ráadásul a bútorok 90%-a megmarad az új tulajdonosnak. Körmenden, a vasútállomáshoz közel, egy csaknem két évtizeddel korábban épült 4 szobás sorházat kínálnak eladásra 48 millió forintért.

Otthon start: 25 év alatt 30 milliót lehet spórolni

Az általunk felsorolt példákban szereplő ingatlanok mind megvásárolhatók tisztán hitelből is (leszámítva persze a feltételül szabott 10 százalékos önrészt). Azt pedig, hogy mennyire olcsó a most kínált hitel, azt jól mutatja, ha megvizsgáljuk, hogyan alakulnak a törlesztőrészletek a különböző kamatterhek mellett. A portfolio.hu számítása szerint, egy 25 éves futamidőre felvett 50 millió forintos hitelnek 6,5%-os kamat mellett: 337.604 forint a havi törlesztője, míg 3%-os hitel esetén: 237.106 forint. Vagyis havi 100 ezer forintot lehet az Otthon Starttal spórolni egy piaci hitelhez képest, ami évente 1,2 millió forintot, míg a teljes futamidőre számolva összesen 30 millió forintot jelent, ami gyakorlatilag egy lakás ára.