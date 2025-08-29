1 órája
Hétfőn elstartol az Otthon Start program - Megnéztük, hol mekkora lakást ér a rendkívül kedvező hitel
Az Otthon Start fix 3%-os kamatozású, állami kamattámogatással nyújtott konstrukció, akár 50 millió forintig igényelhető. Leginkább első lakás vásárlására vagy építésére való, de azok is igénybe vehetik, akik legfeljebb 50%-os tulajdonjoggal rendelkeznek egy belterületi ingatlanban. Nem szükséges házasság vagy gyermekvállalás sem. Szeptember elsején startol az Otthon Start program, amelynek célja, hogy kiszámítható, kedvező feltételű lakáshitel révén segítse a magyar családokat saját otthonhoz jutni
„Elsősorban azt javaslom, hogy ne várjanak a döntéssel! Az ingatlanpiacon hamarosan emelkedés várható, ezért ha már most elkezdik a keresést és lefoglalják az ingatlant, akkor még 90 napjuk van a teljes kifizetésre, ami általában szeptember környékére esik. Így fix, alacsony kamattal tudják finanszírozni a vásárlást. És természetesen fontos, hogy már most keressenek meg egy pénzügyi szakembert, aki segít eligazodni a részletekben, feltételekben, és megtalálni a legjobb megoldást, akár az Otthon Start Programmal, akár a CSOK Plusz kombinációjával" - mondta a vaol.hu által megkérdezett szakértő még júliusban. Most itt vagyunk a küszöbön: szeptember 1-jén, hétfőn indul az Otthon Start program.
Hétfőn elstartol az Otthon Start
Az augusztus 28-án megjelent 227/2025. (VII.31.) Kormányrendelet így rendelkezik az Otthon Start Programban biztosított fix 3 százalékos lakáshitelről:
[1] Magyarországon mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy aki akar, saját otthonhoz jusson.
[2] Az Otthon Start program célja a fiatalok első otthonhoz jutásának támogatása.
[3] Az Otthon Start program egy fix 3%-os kamatozású lakáshitel. Maximum 50 millió forint értékben vehető fel, 3%-os fix kamatozást biztosít, legfeljebb 25 évre.
[4] A FIX 3% programnak köszönhetően többé nem csak álom az első saját otthon.
Hol, mekkora lakást vásárolhatunk az Otthon Start programban?
Az Otthon Centrum friss adatai szerint így alakulnak a négyzetméterárak az országban:
Bács-Kiskun vármegye: 446 992 forint
Baranya: 377 593 forint
Békés: 354 911 forint
Borsod-Abaúj-Zemplén: 272 491 forint
Budapest: 1 456 013 forint
Csongrád: 304 411 forint
Fejér: 603 578 forint
Győr-Moson-Sopron: 653 697 forint
Hajdú-Bihar: 714 230 forint
Heves: 343 037 forint
Jász-Nagykun-Szolnok: 310 883 forint
Komárom-Esztergom: 548 595 forint
Nógrád: 267 964 forint
Pest: 637 426 forint
Somogy: 1 165 242 forint
Szabolcs-Szatmár-Bereg: 295 758 forint
Tolna: 345 998 forint
Vas: 511 044 forint
Veszprém: 521 742 forint
Zala: 376 119 forint
A számsorból kiderül: nagyon nem mindegy, hogy az ország mely területén vágunk bele az Otthon Start programba. A kondíciók különbözők.