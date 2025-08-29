Hétfőn elstartol az Otthon Start program - Megnéztük, hol mekkora lakást ér a rendkívül kedvező hitel

„Elsősorban azt javaslom, hogy ne várjanak a döntéssel! Az ingatlanpiacon hamarosan emelkedés várható, ezért ha már most elkezdik a keresést és lefoglalják az ingatlant, akkor még 90 napjuk van a teljes kifizetésre, ami általában szeptember környékére esik. Így fix, alacsony kamattal tudják finanszírozni a vásárlást. És természetesen fontos, hogy már most keressenek meg egy pénzügyi szakembert, aki segít eligazodni a részletekben, feltételekben, és megtalálni a legjobb megoldást, akár az Otthon Start Programmal, akár a CSOK Plusz kombinációjával" - mondta a vaol.hu által megkérdezett szakértő még júliusban. Most itt vagyunk a küszöbön: szeptember 1-jén, hétfőn indul az Otthon Start program.

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start program

Forrás: MW

Hétfőn elstartol az Otthon Start

Az augusztus 28-án megjelent 227/2025. (VII.31.) Kormányrendelet így rendelkezik az Otthon Start Programban biztosított fix 3 százalékos lakáshitelről:

[1] Magyarországon mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy aki akar, saját otthonhoz jusson.

[2] Az Otthon Start program célja a fiatalok első otthonhoz jutásának támogatása.

[3] Az Otthon Start program egy fix 3%-os kamatozású lakáshitel. Maximum 50 millió forint értékben vehető fel, 3%-os fix kamatozást biztosít, legfeljebb 25 évre.

[4] A FIX 3% programnak köszönhetően többé nem csak álom az első saját otthon.

Hol, mekkora lakást vásárolhatunk az Otthon Start programban?

Az Otthon Centrum friss adatai szerint így alakulnak a négyzetméterárak az országban:

Bács-Kiskun vármegye: 446 992 forint

Baranya: 377 593 forint

Békés: 354 911 forint

Borsod-Abaúj-Zemplén: 272 491 forint

Budapest: 1 456 013 forint

Csongrád: 304 411 forint

Fejér: 603 578 forint

Győr-Moson-Sopron: 653 697 forint

Hajdú-Bihar: 714 230 forint

Heves: 343 037 forint

Jász-Nagykun-Szolnok: 310 883 forint

Komárom-Esztergom: 548 595 forint

Nógrád: 267 964 forint

Pest: 637 426 forint

Somogy: 1 165 242 forint

Szabolcs-Szatmár-Bereg: 295 758 forint

Tolna: 345 998 forint

Vas: 511 044 forint

Veszprém: 521 742 forint

Zala: 376 119 forint

A számsorból kiderül: nagyon nem mindegy, hogy az ország mely területén vágunk bele az Otthon Start programba. A kondíciók különbözők.