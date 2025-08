Startolj az otthonodra! - Ezért indította el az Otthon Start Programot a kormány

Az világosan látszik, hogy a kormány újabb és újabb, európai szinten is egyedülálló támogatásokkal ösztönzi a gyermekvállalást, és veszi fel a harcot a lakhatási válsággal, ahogy az is szembetűnő, hogy a korábbi támogatásoktól eltérően most nem kitétel az, hogy gyermeket vagy gyermekeket kell vállalni ahhoz, hogy pénzhez jussunk, esetleg ne piaci alapon kelljen törleszteni az átlagos lakáshitel-kamatlábnál jóval kedvezőbb állami kamattámogatott hitelt - hívja fel a figyelmet a Világgazdaság szombat esti cikkében. Az Otthon Start Program részleteire is kitérnek.

Otthon Start Program: szeptembertől érhető el fix, 3 százalékos kamattal az otthonteremtő hitel

Fotó: Szendi Péter

Otthon Start Program: a fiatalok hazakötődését segíti

Felidézik Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjúját is, amiben a kormányfő úgy fogalmazott: "Ez egy valóságos családbarát adóforradalom”. A szeptemberben induló Otthon start program a miniszterelnök szerint inkább a középosztály számára teremt lehetőséget, meg azoknak, akik még nem léptek be a lakástulajdonosok piacára.

Tehát ez egy felzárkózási program is az én fejemben. Nemzetépítési felzárkózás és leginkább a fiatalok hazakötődéséhez segítséget nyújtó program

– jelentette ki Orbán Viktor.

