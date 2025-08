Ennyivel fizetünk kevesebbet törlesztésre az Otthon Starttal, mint a piaci hitellel

Mint arról már írtunk, szombat reggel elindult az Otthon Start hivatalos oldala, amely minden információt tartalmaz az új állami lakástámogatásról. A honlapon minden hasznos információ elérhető az otthonteremtési támogatásról. Arra is választ kapunk, mennyit spórolhatunk, ha a piaci hitelekhez képest az Otthon Start Programban vásárolunk ingatlant. Mutatjuk, a részleteket.

Az Otthon Start Program keretében 50 millió forint összegű kölcsön igényelhető, akár 25 év futamidőre.

Fotó: MW-archív

Otthon Start Program: több millió forint marad a családoknál

Mint azt már megírtuk:

A kölcsön kamata a futamidő alatt fix, legfeljebb 3 százalék.

A hitel összege maximum 50 millió forint lehet.

A futamidő nem haladhatja meg a 25 évet.

Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát.

A banki folyósítási, hitelbírálati díj legfeljebb harmincezer forint lehet. (Ide nem értve az értékbecslési díjat, helyszíni szemle díját)

A kormányzati portálon most az is látszik, mennyit spórolhatnak az otthonteremtők, ha a piaci alapú hitel helyett az Otthon Start Programból vásárolnak ingatlant.

Milliókat spórolhatnak azok, akik piaci alapú hitel helyett az Otthon Start Progrmot választják ingatlanvásárlásnál

Fotó: Otthon Start Program honlapja

Több példát is mutatnak: 20 millió forint esetében 25 éves futamidő mellett 94 ezer 842 forint a havi törlesztőrészlet az Otthon Start Programmal, míg egy 8 százalékos kamatozású, piaci alapú hitel esetében a havi törlesztőrészlet 154 ezer 363 forint. Havonta is kézzel fogható megtakarítást jelent ez: 59 ezer 521 forintot. Huszonöt év alatt azonban még szembetűnőbb a családoknál maradó összeg: 17,8 millió forintot spórolhatnak. Harmincmillió forintos hitel felvételénél havonta 89 ezer 282 forint, 25 év alatt 26,8 millió forint marad a családoknál.

Szakértő: ne várjanak a döntéssel!

Korábban szakértőt is megkérdeztünk a témában, Szanati Mátyás lapunknak úgy nyilatkozott: "Ez a hitel egy fix 3 %-os kamatozású, állami kamattámogatással nyújtott konstrukció, amely akár 50 millió forintig is elérhető. Leginkább első lakás vásárlására vagy építésére tervezték, de már azok is igénybe vehetik, akik legfeljebb 50%-os tulajdonjoggal rendelkeznek egy belterületi ingatlanban. Ami nagyon fontos: nem szükséges házasság vagy gyermekvállalás hozzá, így sokkal rugalmasabb, mint például a CSOK Plusz"