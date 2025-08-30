augusztus 30., szombat

Elindult az Otthon Start Programiroda - Kezdődnek a lakásfejlesztések, mozgásba lendül az építőipar

"A mai napon elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala" - adta hírül közösségi felületén szombaton Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára: "Beindítjuk az Otthon Startos lakásfejlesztéseket!" Az Otthon Start Programiroda már az interneten is elérhető.

"Elindult szombaton az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat!" - posztolta közösségi felületén Panyi Miklós,  a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Otthon Start: segítség az interneten is

Mint az államtitkár  írta:  a honlapon a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon. Panyi Miklós hangsúlyozta: "A kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segíti. Így azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak." Az államtitkár kiemelte: "Ezzel az eszközzel sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban." Hozzátette azt is, hogy csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá, 

• amelynek keretében legalább 250 lakás épül meg és

• amennyiben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.

A kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben! A következő hetekben további bejelentések várhatóak azokról a beruházásokról, amelyekről már a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak! Panyi Miklós a posztot azzal zárja, hogy gyorsítják az engedélyezéseket: "indulnak a lakásfejlesztések, mozgásba lendül az építőipar! Folyamatosan bővül a lakáskínálat! Ez pedig a lakásárakat is megfogja!"

Amint megírtuk: hétfőn elindul az Otthon Start Program, amely rendkívül kedvező, fix kamatozású hitelt kínál az elsőlakás-vásárlóknak. 

 


 

 

