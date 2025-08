Tudtad?! Az Otthon Start Programmal tanyát is vehetsz

Mint arról tegnap írtunk, szombat reggel elindult az Otthon Start Program hivatalos oldala, amely minden információt tartalmaz az új állami lakástámogatásról. Arról is tájékozódhatunk, mire használhatjuk fel a kedvezményes kamatozású hitellel elérhető konstrukciót. Mutatjuk, az Otthon Start Program további részleteit.

Tanyát is vehetünk az Otthon Start Programmal

Fotó: Hungarikumok Gyűjteménye

Családi házra, lakásra, építkezésre és tanyára is fordíthatjuk az Otthon Start Programmal elérhető összeget. Mint azt már korábban is megírtuk: lakásvásárlás esetén 100 millió forint az értékhatár, négyzetméterenként maximum 1,5 millió forintba kerülhet az ingatlan. Családi ház esetén pedig 150 millió forintban maximálták a vételi árat, ez ezestben is a négyzetméterár maximum 1,5 millió forintra rúghat. Ha tanyavásárlásra adnánk a fejünket, az ingatlan ára nem haladhatja meg a 150 millió forintot, mint ahogy ez esetben is a négyzetméterár nem lehet magasabb 1,5 millió forintnál.