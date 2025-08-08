augusztus 8., péntek

Gazdaság

2 órája

Egyszer már kinyírták Orbán otthonteremtési programját, helyette devizahitelt hoztak

A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját indítja el a kormány. Már most számos támadás éri baloldalról az Otthon Start Programot, pedig az idősebbek jól emlékezhetnek: a baloldali kormányok a devizahiteleket zúdították a lakosságra, ami miatt több, mint 1 millió magyar került kilátástalan helyzetbe.

Hiába volt sikeres az első Orbán-kormány otthonteremtési programja, a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP-SZDSZ- kabinet az első pillanattól kezdve támadta, majd idővel meg is szüntette, belehajszolva az embereket a devizahitelekbe. Az eredmény ismert: elszabaduló törlesztőrészletek, több százezer földönfutóvá váló család és reménytelenség.  Ezúttal más út kínálkozik - kezdi cikkét a Világgazdaság. 

otthonteremtési program
Otthon Start Program: a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját indítja el a kormány
Fotó: Szendi Péter

A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját indítja el a kormány – ígérte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség politikai államtitkára a szerdán tartott kormányinfón . Mint arról lapunk is többször írt, a 10 százalékos önrésszel felvehető hitel után a futamidő alatt végig fix 3 százalékos kamatot kell fizetni, a lehetőséggel a maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is élhetnek, életkori megkötés nélkül.

Az első Orbán-kormány is indított otthonteremtési programot

A Fidesz-kormánynak volt már olyan otthonteremtési programja, amelyet agyontámadtak, akik maguk is felvették, majd helyette végül keserűséget hozó, de kezdetben rendkívül csábító devizahiteleket tálaltak fel a magyaroknak. Ennek az árát ma is fizeti az ország: a magyarok máig emlékeznek a megdrágult és bebukott devizahitelek égető fájdalmára, és kevesebb hitelt mernek felvenni, mint mások Európában - írja a Világgazdaság.

Hozzáteszik: "Ezzel a Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai nevekkel fémjelzett politikai elit még évtizedekkel regnálása után is csökkenti a magyar GDP-t és visszafogja a magyarok jólétét. Amikor pedig már biztonságosan lehet nagy előrehaladást jelentő támogatott hitelt felvenni – amelyet megint bírálnak, és megint fel fognak venni".

Emlékeztetnek arra is: Medgyessy Péter szocialista-liberális kormánya lépésről lépésre nyirbálta meg az Orbán-kormány korábbi programját:

  • előbb 2003 végén a 30 milliós kamattámogatási hitelplafont felezte meg, és csökkentette 15 millióra, 
  • majd 2004-ben szűkítette az igénybe vevők körét azzal, hogy a lakáshitelek adókedvezmény-maximumát 240 ezer forintról 120 ezerre mérsékelte. 

Gyurcsányék Fészekrakó programja visszaéléseket generált 

Gyurcsány Ferenc 2004-es hivatalba lépése után pár hónappal indította el a Fészekrakó programot. A Világgazdaság azt is részletezi, milyen feltételekkel és kik vehették igénybe a hitellehetőséget. 

2009-ben robbant ki a botrány, a Fészekrakó programot kihasználva csalók a miskolci Avas-lakótelepre 2005-től, tehát a program elindulásától kezdve, vidékről sokgyermekes családokat költöztettek be. Összesen 132 ingatlanhoz jutottak hozzá olyanok, akik valótlan tartalmú munkáltatói igazolást mutattak be, ráadásul sem a felvett hitelt, sem a rezsit nem tudták fizetni.

Hasonló visszaéléseket a kormány előző és mostani otthonteremtési programja is kizárja, mert eleve munkához köti, az Otthon Startban elvárás a 2 éves tb-jogviszony - mutat rá a Világgazdaság. A portál kitér arra is: 

A kormány számításai szerint a következő 5 évben összesen 50 ezer új lakás épülhet az Otthon Start programmal, amivel elérhető akár az évi 25-30 ezres átadás. 

A teljes cikket itt olvashatja el. 

 

