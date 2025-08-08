Egyszer már kinyírták Orbán otthonteremtési programját, helyette devizahitelt hoztak

Hiába volt sikeres az első Orbán-kormány otthonteremtési programja, a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP-SZDSZ- kabinet az első pillanattól kezdve támadta, majd idővel meg is szüntette, belehajszolva az embereket a devizahitelekbe. Az eredmény ismert: elszabaduló törlesztőrészletek, több százezer földönfutóvá váló család és reménytelenség. Ezúttal más út kínálkozik - kezdi cikkét a Világgazdaság.

Otthon Start Program: a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját indítja el a kormány

Fotó: Szendi Péter

A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját indítja el a kormány – ígérte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség politikai államtitkára a szerdán tartott kormányinfón . Mint arról lapunk is többször írt, a 10 százalékos önrésszel felvehető hitel után a futamidő alatt végig fix 3 százalékos kamatot kell fizetni, a lehetőséggel a maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is élhetnek, életkori megkötés nélkül.