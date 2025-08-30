Fontos változás jön szeptembertől a szombathelyi óvodákban.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy 2025 szeptembertől fontos változás lép életbe az önkormányzati fenntartású szombathelyi óvodákban.

Évtizedekig visszamenően az a gyakorlat alakult ki, hogy az óvodai csoportokban a szülők biztosították gyermekük számára a tisztasági csomagot. Az idei nevelési évtől azonban Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata átvállalja ezt a terhet a családoktól és gondoskodik arról, hogy minden gyermek számára egységesen és megfelelő minőségben rendelkezésre álljanak a szükséges eszközök. A központi beszerzést a Szombathelyi Köznevelési Intézmények Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete bonyolítja le.

Ezzel a változtatással szeretnénk hozzájárulni a családok mindennapjainak könnyebbé tételéhez, valamint biztosítani, hogy minden óvodás gyermek ugyanolyan minőségű ellátásban részesüljön.

