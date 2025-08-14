Sikeres mentés
3 órája
Szorult helyzetbe került egy őz a vasiak kedvelt nyaralóhelyén, tűzoltók szabadították ki (fotók)
Őz szorult egy kerítésbe Vonyarcvashegyen, a Piroskereszt utcában. A keszthelyi hivatásos tűzoltók kiszabadították az állatot, majd egy közeli erdős részen elengedték - írja a katasztrófavédelem.
Őzbak tartja rettegésben a falut
Míg a szomszéd vármegyében a tűzoltók szerencsésen mentették ki a kerítésbe szorult őzet, lapunk múlt hónapban írt arról: Meggyeskovácsiban egy őzbak kelt időről időre riadamat a lakók között és tartja rettegésben az ott élőket - erről egy olvasónk számolt be szerkesztőségünknek.
A vonyarcvashegyi mentésről tovbbi képek itt!
Őz került szorult helyzetbe VonyarcvashegyenFotók: Keszthely HTP
