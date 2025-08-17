Gumifüst, lángok, egykerekezés - Palatinus Attila motoros kaszkadőr bemutatója Szombathelyen

Két speciális motorral és egy quaddal vette birtokba az aszfaltot a Söptei úton Palatinus Attila motoros kaszkadőr. A közönség lélegzet visszafojtva figyelte a Hollywoodi produkciókban is szereplő extrém motorost. Volt itt minden: gumifüst, lángok, egykerekezés. A Truck Fest egyik legtöbbek által várt eseménye volt ez.

Palatinus Attila motoros kaszkadőr Szombathelyen

Fotó: Cseh Gábor

Palatinus Attila Szombathelyen szántotta fel az aszfaltot - képek