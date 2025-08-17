augusztus 17., vasárnap

Látványos bemutató

Gumifüst, lángok, egykerekezés - Palatinus Attila motoros kaszkadőr bemutatója Szombathelyen

Dobsz egy hátast, ha meglátod ezeket a képeket! A Truck Fest egyik legtöbbek által várt eseménye Palatinus Attila – Stuntrider bemutatója volt.

Fotó: Cseh Gábor

Két speciális motorral és egy quaddal vette birtokba az aszfaltot a Söptei úton Palatinus Attila motoros kaszkadőr.  A közönség lélegzet visszafojtva figyelte a Hollywoodi produkciókban is szereplő extrém motorost. Volt itt minden: gumifüst, lángok, egykerekezés.  A Truck Fest egyik legtöbbek által várt eseménye volt ez.

Fotó: Cseh Gábor

Palatinus Attila Szombathelyen szántotta fel az aszfaltot  - képek

 

