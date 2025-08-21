Pálinkafőzés: 1720 felesig adómentes!

Évi 86 literig, a pálinkafőzés adómentes – tájékoztatott közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amit a Világgazdaság szemlézett. Amennyiben egy háztartásban több magánfőző is él, akkor a mennyiség személyenként összeadódik, viszont az már nem szabályos, hogy valaki otthon is főz 86 litert, meg ugyanabban az évben főzet is ugyanennyit adó megfizetése nélkül.

Pálinkafőzés: 1720 feles poharat tölthetünk meg évente adómentesen Forrás: Shutterstock

Magánfőzőként bárki, aki elmúlt 18 éves, és gyümölcsöt termeszt, állíthat elő pálinkát. A kedvezményes mennyiség erejéig pénzre nem, de papírmunkára azért szükség van. A pálinkát legfeljebb 100 liter űrtartalmú pálinkafőzővel főzhetjük le, amelyet a megszerzésekor a lakóhely szerinti önkormányzatnál be kell jelenteni, ahogyan bármely adat változását is 15 napon belül jelezni kell, valamint a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, ellenőrzésnél pedig be kell mutatni.

A hatóság azt is jelezte, hogy a pálinkafőzés különböző folyamatait be kell jelenteni a NAV-nak.

A nyilatkozatok papíralapon és elektronikusan is benyújthatók az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatával. Fontos kiemelni továbbá, hogy a magánfőzött párlatot (ami a teljes kedvezményes mennyiség kihasználása esetén, mintegy 1720 felesnyi poharat jelent) csak a magánfőző, a családtagjai és vendégei fogyaszthatják el, értékesítése kizárólag adóraktárnak engedélyezett.