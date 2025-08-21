4 órája
Pálinkafőzés: 1720 felesig adómentes!
Évi 86 literpálinka főzése, vagy főzetése adómentes, viszont nem csak a pálinkafőzőt, de a főzés folyamatát is be kell jelenteni a NAV-nál.
Évi 86 literig, a pálinkafőzés adómentes – tájékoztatott közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amit a Világgazdaság szemlézett. Amennyiben egy háztartásban több magánfőző is él, akkor a mennyiség személyenként összeadódik, viszont az már nem szabályos, hogy valaki otthon is főz 86 litert, meg ugyanabban az évben főzet is ugyanennyit adó megfizetése nélkül.
Magánfőzőként bárki, aki elmúlt 18 éves, és gyümölcsöt termeszt, állíthat elő pálinkát. A kedvezményes mennyiség erejéig pénzre nem, de papírmunkára azért szükség van. A pálinkát legfeljebb 100 liter űrtartalmú pálinkafőzővel főzhetjük le, amelyet a megszerzésekor a lakóhely szerinti önkormányzatnál be kell jelenteni, ahogyan bármely adat változását is 15 napon belül jelezni kell, valamint a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, ellenőrzésnél pedig be kell mutatni.
A hatóság azt is jelezte, hogy a pálinkafőzés különböző folyamatait be kell jelenteni a NAV-nak.
A nyilatkozatok papíralapon és elektronikusan is benyújthatók az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatával. Fontos kiemelni továbbá, hogy a magánfőzött párlatot (ami a teljes kedvezményes mennyiség kihasználása esetén, mintegy 1720 felesnyi poharat jelent) csak a magánfőző, a családtagjai és vendégei fogyaszthatják el, értékesítése kizárólag adóraktárnak engedélyezett.