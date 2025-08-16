Kézműves értékek, finom falatok és szórakozás Pankaszon

Délután egy órakor kezdődött a főzőverseny Pankaszon, az iskola udvarán, háromtól pedig beindult a bajánsenyei Györke Szilárd „Gyerekjárata”, ahol a lurkók nagy örömmel (és meglehetősen hangosan) ültek be a kis kocsiba, egy jó robogásra. Négykor pedig Horváth Csabáné, a község polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, és megemlítette a kiállításhoz csatlakozókat. Megköszönte nekik, hogy részvételükkel és szép, csodálatos munkáikkal színvonalasabbá tették a település rendezvényét. Nagy dicsérettel illette a főzőversenyen részt vevő csapatokat is, akik ebben a forróságban is vállalták a bográcsok hevét.

Pankasz családi napja találkozott a helyi művészettel

Fotó: VN/Gombos Kálmán

A pankaszi harangláb – és a többiek

Az Őrségi „ASzakkör” kiállítása vendégeit V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte. Beszédében a híres pankaszi haranglábra hivatkozva elmondta: már nem csak annak a hangja száll messzire, és nem egyedül szolgálja már a települést. Odaálltak mellé az életszínvonalat emelő, közösséget erősítő beruházások – mint az útfelújítás, az orvosi rendelő és a bolt fejlesztése, a faluház felújítása, a játszótér kialakítása. És felsorakoztak mellé a falu szolgálatába a felelevenített hagyományok, a közösségi rendezvények is – mint a télűző rönkhúzás, a könyvbemutató, a filmvetítés, a kiállítások, vagy épp a mai családi nap. Ma már együtt adják hírét annak, hogy Pankasz él és épül.

Összefogás és értékek Őrség-szerte

A kiállítást a Nemzeti Művelődési Intézet Vas vármegyei igazgatója, Rigó Ernő nyitotta meg. Beszédében örömét fejezte ki a közösség összefogása miatt, amivel ennyi nagyszerű értéket teremtettek. Az itt látható kincsek ékes bizonyítékai annak, hogy mennyire sokféle tudás, tapasztalat gyűlik össze, ha vannak olyanok, akik a helyi értékeket őrzik, ápolják. Az Őrségi ASzakkör-ök (kiegészülve a Körmendi Járás csapataival) összefogása példaértékű – ahol még a tudást, tapasztalatot is „kölcsönadják” egymásnak.

Önfeledt szórakozás

Ezt követően lépett színpadra a Galaxy Akrobatikus Rock&Roll csapata, amit Nagy Jonathan bűvész-show-ja követett, majd az Őriszentpéteri Önkéntes tűzoltó Egyesület tartott – akárcsak tavaly – idén is igen nagy sikerű habpartit. Fél hattól jött az R-Stone, majd az eredményhirdetés jött, amit a környékbeli Övön Alul csapata követett. Végül a Pacsirták és Kris zárta a nagyszerű napot.

ASzakkör kiállítói: Ivánc: papírfonás Rönök: nemezelés Kisrákos: hímzés – Meier Gyuláné munkái Ispánk: hímzés, papírfonás Hegyhátszentjakab: Őrségi Meseházak – Petricsné Sándor Erika és Petrics Ferenc Körmendi Kulturális Központ, múzeum és könyvtár: kötés gyönggyel, szövés kereten Kálócfa: kötés gyönggyel Kondorfa: kötés gyönggyel Pankasz: makramé, gyöngyfűzés

