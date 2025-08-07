Pápoc megduplázta önmagát egy napra - így telt a falunap

Pápoc falunapján minden adott volt egy felejthetetlen közösségi ünnephez: jókedv, vendégszeretet, színes programok – és egy vihar, ami ugyan megzavarta a nap végét, de nem törte meg a lelkesedést. Nováky Ernő polgármester szerint a rendezvényt az jellemezte leginkább, hogy mindenki hozzátett valamit: „Ha csak arra gondolok, hogy ebben a pici faluban több mint száz tombolatárgy-felajánlás érkezett, az már önmagáért beszél” - fogalmazott.

Pápoc: valódi közösségi összefogással telt a falunap

Fotó: VN/Koszorú Mihály

Szeretet, összefogás, nyaralás – ilyen volt Pápoc falunapja

A falunapi készülődés másfél héttel korábban kezdődött, nap mint nap délutáni munkával. A közösségi színtér udvarára hangulatos sátrakkal és díszítéssel készültek, a rendezvény napjára pedig valóban olyan lett a környezet, mintha minden vendégnek személyesen szólt volna a meghívás. A tűzoltóautó-simogatótól a hajfonáson és arcfestésen át a szkanderversenyig, ugrálóvárakig és fazekasságig minden korosztály talált magának élményt. A gyerekeket palacsintával, a felnőtteket babgulyással és krumpligulyással és sok más finomággal várták – előbbit a helyi tűzoltó, utóbbit a faluszépítő egyesület főzte.

A közösségi tér emeleti termében helyi kézművesek és művészek alkotásai is bemutatkoztak, ez kiegészült köztük Bak Annamária képviselő festményeivel. A nap kiemelkedő pillanata volt Fábián Ferenc fellépése, aki pápoci kötődésűként saját, a településről szóló dalát is előadta.

Ágh Péter országgyűlési képviselő is részt vett a rendezvényen, és segített a tombolasorsolás lebonyolításában. Közösségi oldalán így írt:

Ha csak a Pápoc.hu-t követném, akkor is tisztelettel tekintenék az itteniek közösségépítő munkájára. Büszke vagyok viszont arra, hogy személyesen is újra és újra tanúja lehetek a pápociak összefogásának.

A program végére ugyan a vihar megérkezett, és rányomta bélyegét az estére, de a hangulatot nem tudta elmosni. Nováky Ernő végezetül megköszönte minden segítőnek, támogatónak és résztvevőnek - ők mind sokat tettek a falunap sikeréért.