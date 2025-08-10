augusztus 10., vasárnap

Nyugalom

37 perce

Mit lát egy turista, ha kimegy a Szombathelyi Parkerdőbe? Körülnéztünk! - fotók

Címkék#Szombathelyi Parkerdő#nyár#tulajdonos#turista

Tiszta, rendezett környezet, csend, sportpályák, játszótér, és egy büfé, ahol még kiállítás is várja a betérőt. Körülnéztünk a Szombathelyi Parkerdőben, és megnéztük, mit lát itt egy turista hétköznap délelőtt.

Mit lát egy turista, ha kimegy a Szombathelyi Parkerdőbe? Körülnéztünk! - fotók

Körbenéztünk a Szombathelyi Parkerdőben - rendet és tisztaságot találtunk

Fotó: CSG

Csütörtök délelőtt, nyár végi napsütésben vesszük az irányt Szombathely belvárosától alig három kilométerre, a város egyik legnagyobb zöldterülete felé. A Parkerdő nyáron is kedvelt célpont a helyieknek és a turistáknak, mi pedig kíváncsiak vagyunk, mit lát, mit tapasztal az, aki ide ellátogat.

Körbenéztünk a Szombathelyi Parkerdőben
Körbenéztünk a Szombathelyi Parkerdőben
Fotó: KSZ

A Szombathelyi Parkerdő nyáron

Az odavezető út elsőre nem túl barátságos – az autó rázkódik, az aszfalt néhol kifáradt, látszik, hogy nem ma készült. Útközben csak néhány sétálóval találkozunk, mintha az egész környék még aludna. Hétköznap délelőtt van, a nagy nyüzsgés valószínűleg majd délután kezdődik.

Ahogy befordulunk a parkolóba, máris érezhető a különbség: lenyírt fű, sehol egy papírfecni vagy műanyagpalack, minden rendezett, tiszta. Szelektív hulladékgyűjtők több ponton is ki vannak helyezve, a figyelmeztető táblák pedig nem kertelnek: az illegális szemetelés bűncselekmény, akár három év börtön is járhat érte.

Mit lát egy turista, ha kimegy a Szombathelyi Parkerdőbe? Körülnéztünk!

Fotók: Kóbor Szonja

Tűzrakóhely – tűz nélkül

A parkolóból a tűzrakóhelyek felé indulunk. Három-négy nagy, fedett pihenőrészekkel ellátott tűzrakóhely várja a kirándulókat, padokkal körülvéve. Első ránézésre ideális hely egy hangulatos szalonnasütésre, aztán észrevesszük a táblát: tűzgyújtás tilos – még a tűzrakóhelyeken is. Utánanézve kiderül, Vas megyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, így egyelőre a parázs helyett marad a képzeletbeli füst. A hely viszont így is hangulatos, árnyas, tiszta, pihenésre tökéletes.

Mozgásra hívó erdei eszközök

Aki sportolni érkezik, annak a Parkerdő igazi játszótér. Az edzőparkban számtalan eszköz sorakozik, a kondipálya tiszta és jó állapotban van, bár a szabályok szigorúan rögzítve: 14 éven aluliak, 140 cm-nél alacsonyabbak, kutyások és alkoholt fogyasztók és dohányzók ide nem léphetnek be. A röplabdapálya, pingpongasztal és focipálya is gondozott, a területen kamerák is figyelnek, hogy a rend megmaradjon. A Tornaliget nevű sportterület március 15. és október 31. között látogatható.

A gyerekek sem fognak unatkozni, a játszópark külön birodalom, ami csak nekik készült: homokozó, hinta, libikóka, árnyékos részek a nyári forróság ellen. Itt is tisztaság van, nyoma sincs eldobált játékoknak vagy szemétnek. A

  •  nyitvatartás 9-től 17 óráig tart, szintén március 15. és október 31. között látogatható, kutyát ide sem lehet bevinni.

A Parkerdei Büfé – egy falat pihenő

A séta után megállunk a Parkerdei Büfénél. Az épület előtt néhány asztal, bent hűs árnyék. A kínálat egyszerű, de barátságos: üdítők, sör, bor, rövidital, zsíros kenyér, hotdog – utóbbi csak hétvégén. Az árak mérsékeltek: hotdog 900 forint, korsó sör 700, zsíros kenyér 400 forint. A büfé tulajdonosa mosolyogva meséli, hogy hétköznap délelőtt általában csendes a hely, a nagy forgalom hétvégén, főként délután érkezik, akkor tele van családokkal, biciklisekkel, kirándulókkal.

A falakon belül ráadásul egy kis meglepetés is vár: néprajzi és természetrajzi kiállítás, ingyenesen látogatható. A kiállítás ötlete a tulajdonostól származik, és kifejezetten a gyerekeknek készült, hogy játékosan ismerkedjenek a természettel.

Összességében az volt a benyomásunk, hogy a Szombathelyi Parkerdő területe tiszta, gondozott. Egy sokoldalú pihenőhely, ahol sportolni, játszani, piknikezni, enni-inni, kiállítást nézni és egyszerűen csak feltöltődni is lehet. Egyetlen negatívum talán az odavezető út állapota, de aki ezen túllép, annak garantáltan jó élménnyel zárul a kirándulás – akár hétköznapi csendet, akár hétvégi pezsgést keres.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
