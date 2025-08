Parkolás: Ez az autós nem lesz túl boldog

Ugyan még nincs karácsony és nem is a télapótól, de egyre több piros csomag érkezik az egyik szombathelyi belvárosi parkolóban hagyott Ford tulajdonosának. Valószínűleg nem fog örülni az ajándékoknak, mikor visszatér és meglátja, főleg, ha egyre több lesz belőlük. A sokasodó büntetések helyett lehet, hogy jobban járt volna, ha kifizetni a parkolást. Ha tovább várakozik, lehet, hogy a parkolóbérlet többszörösét is be kell fizetnie a tulajdonosnak.

Parkolás csomagokkal.

Forrás: Olvasónk

Parkolás Szombathelyen: büntetés az van bőven

