Humanoid robottal társaloghatnak és gyógytornára is járhatnak – szintlépés az idősellátásban

Az idősellátásban is megoldást hozhat Ameca: a humanoid robot révén új társra találhat az ember – ezt is vizsgálják a szombathelyi Pannon Gazdasági Hálózatban (PBN), amelynek tesztelő közösségét, a Silver Clubot mutatjuk be. Nyugdíjas tagjaik modern eszközök, újfajta megoldások tesztelésében és még számtalan programban vehetnek részt.

A Pannon Gazdasági Hálózatnak (PBN) több projektje volt már korábban is az idősödéssel/idősellátással kapcsolatban. Ők is szembesültek a ténnyel, hogy a demográfiai változások miatt egyre több idős ember szorul ellátásra, miközben a gondozói létszám nem nő kellő mértékben, és a szakképzett munkaerő is hiányzik. 2021-ben új egységet hoztak létre at.home néven, amely kifejezetten az idősek életminőségének javítását célozza. Funkcionálhat-e társként Ameca? A PBN Silver Clubjának tagjai beszélgethettek a humanoid robottal. A témaválasztás szabad.

Fotó: Cseh Gábor A PBN tesztelő közössége, a Silver Club Zanati úti irodaházukban szemléletformáló bemutatókon és képzéseken keresztül ismertetik meg az idős lakossággal, hozzátartozóikkal és a szociális ellátást nyújtókkal, hogy a modern technológiai megoldások miként támogathatják az időseket abban, hogy minél tovább önállóan élhessenek otthonukban. Olyan digitális eszközöket, berendezéseket tesztelnek, amelyek az idősek komfort- vagy biztonságérzetét javítják, egészségüket monitorozzák vagy éppen a családjukkal való kapcsolattartást segítik. Felhasználói tapasztalatokat gyűjtenek Egyúttal támogatni szeretnék az idősellátásban tevékenykedő vállalkozások hatékony termékfejlesztését, ezért magánháztartások bevonásával olyan tesztelő közösséget hoztak létre, ahol valós környezetbe kihelyezett eszközökről, kifejezetten a célcsoporttól gyűjtenek felhasználói tapasztalatokat, a visszajelzések eredményeit pedig kiértékelik, magyarázza a szociális munkás alapvégzettségű Kiss Hajni, aki a Silver Club névre keresztelt közösséget koordinálja. – 2023-ban 12 fővel indultunk, mára 49 tagunk van, kezdjük kinőni a helyiséget – halljuk a koordinátortól, akit a klubéletről is kérdezünk. Aktív, kíváncsi és tettre kész emberek gyűltek össze – Minden hónapban egyszer összegyűlünk, és ismeretterjesztő programot, játékos foglalkozást szervezünk a tagoknak. Legutóbb dr. Rab Árpád jövőkutató tartott előadást, korábban a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa járt nálunk: az online csalások veszélyeiről beszélt, és hallgattak előadást tagjaink a gyógyszerek és ásványi anyagok beviteléről is. Hetente egyszer térítésmentesen gyógytornát tudunk biztosítani klubtagjainknak az Egészségfejlesztési Irodával együttműködve. Nagy örömünkre aktív, kíváncsi és tettre kész emberek gyűltek össze, akiknek mellesleg lehetőségük van az említett digitális eszközöket a klubhelyiségünkön kívül a saját háztartásukban kipróbálni – sorolja Kiss Hajni, és hangsúlyozza: semmi sem kötelező.

Tagjaiknak korábban lehetőségük volt vérnyomásmérő, nordic walking bot és sporteszközök kipróbálására. Azt is megtapasztalhatták, milyen egy humanoid robottal beszélgetni. Most pedig ingyenesen lehetőségük van elsőként kipróbálni egy különleges egészségügyi fejlesztést: AR szemüveget viselve hajthatnak végre demencia-megelőző feladatsort – erre toboroznak 60 év felettieket, a felhasználói tapasztalatukra lesznek kíváncsiak.

További nyugdíjas tagokat vár sorai közé a Silver Club. A részletek és a jelentkezés feltételei megtalálhatók az at-home.hu oldalon. E-mailben is lehet érdeklődni a [email protected] címen és a 94/505-003 telefonszámon. A kulacs egy applikáción keresztül küld értesítést, ha régen volt folyadékfogyasztás és fénnyel is jelez, mutatja Kiss Hajni. Jobbról Takács Ádám.

