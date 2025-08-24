Péterfy Bori megtanította Szombathelyt, mit tegyen, ha egy énekes ugrana – fotók!

Péterfy Bori szombat este bebizonyította, hogy korunk egyik legmenőbb énekesnője. A Savaria Karneváli bulit a Téged nem-mel indította be a zsúfolásig telt Fő téren, a Fórum színpadon, de mintha a pénteki: A Grund közönségénél eggyel kevesebben lettek volna.

Forrás: Kóbor Szonja

Ez persze nem fontos, a fontos az, hogy Péterfy Bori a közönség közé szeretett volna ugrani

Csakhogy a feltartott telefonok miatt nem volt hová, ezért aztán fogta magát és elmagyarázta közönségének, hogy amikor egy énekesnő ki akar jönni, akkor az „őrült nőt”, illik elkapni. Ez aztán meg is történt., épp úgy, mint a hangulattal, sikerült elkapni azt is!