Koncert
2 órája
Péterfy Bori megtanította Szombathelyt, mit tegyen, ha egy énekes ugrana – fotók!
Forrás: Kóbor Szonja
Péterfy Bori szombat este bebizonyította, hogy korunk egyik legmenőbb énekesnője. A Savaria Karneváli bulit a Téged nem-mel indította be a zsúfolásig telt Fő téren, a Fórum színpadon, de mintha a pénteki: A Grund közönségénél eggyel kevesebben lettek volna.
Ez persze nem fontos, a fontos az, hogy Péterfy Bori a közönség közé szeretett volna ugrani
Csakhogy a feltartott telefonok miatt nem volt hová, ezért aztán fogta magát és elmagyarázta közönségének, hogy amikor egy énekesnő ki akar jönni, akkor az „őrült nőt”, illik elkapni. Ez aztán meg is történt., épp úgy, mint a hangulattal, sikerült elkapni azt is!
Péterfy Bori SzombathelyenFotók: Kóbor Szonja
