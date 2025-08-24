3 órája
Petrás Mária dalaiból visszahallatszik a régi, még egész világ - interjú
A Gencsapáti Szentkúton adott koncertet Petrás Mária a zenekarával. Az Örökség-díjas, Prima Primissima és Kossuth-díjas népdalénekes egyébként keramikus. Petrás Mária életútját felidézve, a nagy erők behívásáról is beszélgettünk, és arról is, hogy van-e az énekének gyógyító ereje.
Fotó: Unger Tamás
Petrás Mária egy nyolc gyermekes csángó földműves családból származik, valószínűleg rengeteg munka volt már gyerekként is.
- Milyen munkákat bíztak önökre, és hogy osztoztak meg a nyolc testvér egymás között? Hányadik testvér a sorban?
- Az első vagyok, és minket úgy tanítottak, hogy azt kellett csinálni, ami illett a korunkhoz, a helyzethez. Nagyon-nagyon kiskorunkban már kellett ringatni a babát, a következőt. Egymás után jöttünk, két-három évente, és ha öt-hatévesek lettünk, már mentünk a mezőre. Vittek minket is, hogy vigyázzunk a kicsikre. Aztán később tartottuk az orsót, ha tekertek rá a szövéshez. Őriztünk például állatokat is. Egész nyáron mi jártunk, aki már tudott, burjánért a mezőkre. Testvérrel, szomszéddal vagy rokonnal, nem magányosan. Zsákokban hoztuk haza, amit szedtünk. Amibe lehetett, abba befogták a gyermekeket. Az élet nem a pénztől függött. Hanem maguknak teremtettük meg az életet, megtermeltük. Ha elolvasa a hitvallásomat, akkor ott a lényeget megtalálja, hogy milyen csodálatos világ volt. Selymet is előállítottak, mert hernyókat is neveltünk az én gyermekkoromban. Az én szüleim is, mindenki. Mert az egy kis jövedelem volt. Nálunk volt eperfaerdő, diófaerdő is. Édesanyám selymet kifőzte, minden gyerekének a karjára papírt tett, azt tartottuk, amíg édesanyám megcsípte a selymet, kihúzta végig a papírokon, és egy testvért hintette liszttel, hogy össze ne gabalyadjon, szívja fel a nedvességet. Anno háznál szőttek is – akár több motollát. Például lécsért (falvédőt), tarisznyát, kapcát, kesztyűt. Kötve volt a pulóver, a zoknik. Még néhány otthon készült ruhát őrzök a gyerekkoromból.
- Ez a küldetés, hogy a csángó kultúrát őrizze és megmutassa a világnak, már gyermekkorában fogant meg a szülőfalujában vagy később, amikor elkerült Hétfaluba, Brassóba?
- Ez később alakult ki bennem. Akkor, abban a világban, mi az ünnepre készülődtünk mindig, hétfőtől, péntekig-szombatig vártuk az ünnepet. Közben dolgoztunk, kemény munka volt, a célunk az volt, hogy az ünnepre át tudjunk változni. És az átváltozást mindenki annyira tudta. Olyan világ volt, jó értelemben középkori gondolkodású. Amikor tizedik osztályos voltam - 17 és fél éves koromban - akkor már próbáltam menekülni. Két évvel korábban elvitték az összes fiút szakiskolákba, buszok jöttek értük. Ez egy ilyen „színfalak mögötti elrendelés” volt.
- Állami?
- Persze. Az összes fiút elvitték szakiskolában, mi lányok még két évig ott maradtunk. Két év múlva minket is elkezdtek szorongatni. Minket nem vittek egy busszal, de beadták a lányokat ide-oda iskolákba eredmény szerint; volt, akit Sepsiszentgyörgyre, kit Bukarest mellé. Én Hétfaluba kerültem szakképző iskolába.
- Ott inspirálódott a művészet felé?
- Egy évig úgy tanultam, mint egy angyal, mert féltem, hogy édesapám ki fog venni az iskolából, és visszavisz haza, a munkához. Egy év után legjobb tanuló lettem abban a szakiskolában. Elektroműszerésznek tanultam, elküldtek versenyekre, országos versenyen is kaptam díjat. Ahogy ez teljesült, hogy a legjobb vagyok, apám nem tud kivenni az iskolából, már nem tudtam, miért vagyok ott, mert semmi közöm nem volt ehhez a szakmához. Ahogy oda kerültem, jött egy vasárnap, megérdeklődtem a kollégiumi nevelőtanártól – mert ez egy bentlakásos iskola volt –, hogy elmehetnék-e misére. Azzal indokoltam, hogy otthon mindennap jártunk, itt legalább vasárnap szeretnék elmenni. Azt mondta, írjak kérvényt. Írtam. Engedélyezte. Ezután minden iskolatársam misére akart menni, de nekik nem engedte meg. Csak egy kivételt tett velem. Így aztán minden vasárnap engedélyt kaptam. Egy idő után azt bementem Brassóba. Ott érdeklődtem, hogy van-e művészeti iskola, és mondták, hogy már megszüntették a művészeti középiskolát. Szomorú lettem, mert volt egy rejtett álmom. Szerettem rajzolni.
- Arra gondolt akkor, hogy képzőművész lesz?
- Nem volt fogalmam sok mindenről. De megláttam egy feliratot: Képzőművészeti Népfőiskola. Alig vártam, hogy megkezdődjön ősszel. Bementem, bekopogtattam oda, és akkor egy szemüveges szakállós ember fogadott engem. Tanár. Ő volt az ügyeletes. Klement Béla. Neki mindent elmeséltem, azt is, hogy szeretek rajzolni. Leült és meghallgatott. Azt mondta, már lezajlottak a felvételeik, de megkérdezi az igazgatót, hogy engedi-e, hogy külön felvételizzek. Engedélyezte, felvételiztem, s felvettek. Három évig jártam, tízessel végeztem.
- Aztán végül sem elektroműszerész, sem grafikus nem lett, hanem keramikus. Ez hogy történt?
- Estin leérettségiztem, aztán azért felvételiztem grafikára, mert azt tudtam a legjobban. Fel is vettek. De egy év alapképző után, rájöttem, hogy nem tudok mit kezdeni a grafikával, mert más a mentalitásom. Mondjuk, ha adtak egy ilyen témát, hogy az almalét reklámozzuk, akkor én csináltam egy olyat, hogy Éva egy ilyen almalét átad Ádámnak. Nekem ez szellemesnek tűnt, de régimódi volt. Nem is vonzott annyira engem a reklámgrafika, meg amiket tanultunk, viszont nagyon tetszett a plasztika. Mintáztunk is az első évben, mert az egy alakképző év volt, és akkor én ott döntöttem el, hogy átmegyek másik szakra. Annyira megtetszett a három dimenzió, hogy átmentem kerámia szakra.
- Kerámiái biblikus témájúak, köztük sok-sok angyal. Hogyan szűrődik át alkotásaiba a csángó hitvilág?
- Amikor felvettek az iparművészetire, nagyon örvendtem, és úgy gondoltam, hogy ha ekkora ajándékot kaptam, akkor tartozom ennek a világnak, amit a hite tartott meg - mert nem voltak akkor magyar iskolák -, úgy gondoltam, hogy ezt kell ábrázolnom. Diplomamunkának azt terveztem, hogy egy kereszten ábrázolom a motívumainkat, mert a mi kultúránk halálra van ítélve, de ezt nem fogadták el. Végül is egy olyan keresztfa lett a dévai ferences kolostor kerengőjében, ahol Krisztus kifordul a síkból, és olyan erős, hogy még ő vigasztalja Máriát és Mária Magdolnát.
- Az Ön hitvilágában milyen helye van Mária Magdolnának?
A Föld Anya Gyógyítása Fesztiválokon találkoztam olyan hölggyel, aki a Titkos füzeteket tanulmányozta. Torinói parapszichológiai konferenciára meghívtak a kiállításommal, az isteni inspirációra született alkotásaimmal, ahova sámánok is meg voltak híva. A korábbi időkben egy picikét másképp látták Mária Magdolnát. Én azért szeretem a népművészet és a szakrális művészet összefonódását, mert nem ítélkezik, ezt is, azt is mosolyogva megmutatja. A népművészet egy kicsit szabadabb. Sok mindent nem tudunk. Sok minden elveszett az ezer évek során. Elszegényedtünk. Szerintem az a jó, ha az ember sugallatot kap Istentől. Ebben hiszek. Hogy az Isten az igazságot meg tudja sugallni. Az említett rendezvényeken olyan emberekkel találkoztam, akik nem ítélkeztek, hanem azt keresték, hogy valamit kibányásszanak az elfelejtett idők mélyéből, pici igazságok felmutatására törekedtek.
- Itt ülünk Gencsapátiban, ahol a koncertje szórólapján az van feltüntetve, hogy Petrás Mária sámán – „sejgető” dob. Ez mit jelent?
- Én erről most hallok először - nevet.
- A színpadon egy sámándobbal ül, azért van egy kis varázslat ebben a muzsikában, nem?
- Gyermekorom óta ismerős ez a dob, ezek a fajta dobok, mert újesztendőkor én is vertem a dobot. Általában a fiúk szokták, de ha a fiú nem tudta verni, mert anno úgy mondták, hogy arra született kell, hogy legyél. Mert az nem egy ritmusos dobverés volt nálunk, hanem egy szöveget kell kísérni. Az nem egy olyan könnyű. Vagy tudod, vagy nem. Amikor búza történetét mondtunk gyerekkoromban, hejgetéskor, újesztendő estéin, zúgott a falu. Csodálatos volt, hogy valaki a szöveg után verte a dobot. Nagyon szép volt. A sámánról eszembe jut: egyszer aludtam két hétig egy mongol sámán nővel, egy szobában, amikor Olaszország északi részén jártam a Mont Blanc alatt. Föld Anya Gyógyítása Fesztiválokra jártam. Akkor ott nagy divatja volt, aztán elterjedt a világon. De a Mont Blanc alatt kezdődött, természetvédelmi területen, mindenhonnan a világból hívtak meg embereket. És akkor még nem adtak egy szobát egy embernek. Engem a kiállításommal hívtak meg, hogy azon a rendezvényen legyen szakrális keresztényi művészet is. Az első publikációk az én munkáimban olaszul vannak, akkor sokat jártam ki Olaszországba.
- Úgy mondják, úgy hallják-hallgatják sokan az énekét, hogy Ön a szívek gyógyítója. Én is. Ahogy énekel, amit énekel, ahogy azt kíséri - sámándobbal.
- Én ezt így tudom, ilyen dobbal vagy gyermekkori dobbal.
- A csángó imák, énekek olyan értelemben lélekgyógyítóak-e a mai kor embere számára, hogy megteremtik és tartják a kapcsolatot az éggel?
- Nem akarok lélekgyógyító tulajdonságot adni ezeknek a daloknak. Én azt szeretném inkább – mert ugye, valami kihallatszik belőlük -, hogy javítsak egy kicsit a széthullott világon azzal, hogy visszahallatom a még egész világot, amiben együtt volt a szent és a profán, és benne az ember. A régi világban a nagy erőket be tudta hívni az ember az életébe. Ezt a harmóniát szeretném visszahívni a hangon keresztül. Ma mindenki szakrálist akar, mert ez a divat. De ha valaki nem megy le a mélységekig, nem lesz igaz.
- Számos rangos elismerés után Ön idén március 15-én Kossuth-díjat kapott. Milyen érzéseket fűz hozzá?
- Nagy meglepetés volt, örültem. Szingapúrból jöttem épp haza, nem vettem fel ismeretlen telefonszámokat, nagy nehezen jutott el hozzám a hír, alig értek utol. Meglepett. Nem gondoltam, hogy megkaphatom. Alig hittem el.
- Szingapúrt említi, Ön világjárta ember. Kisarkítanék egy ilyen kérdést is, hogy New York és Amszterdam után – ahol a Muzsikás együttessel koncertezett – milyen volt énekelni a Gencsapáti Szentkútnál?
- Jártam a lengyelországi Częstochowában is a Fekete Madonnánál, az volt hasonló élmény, mint a Gencsapáti Szentkútnál. Fantasztikus volt, a zenésztársaim is ezt mondták. Ne gondolják, hogy ez mindenhol megadatik! Hiába a zene, a jó közönség, ha egy felső erő, a csoda nem jön be. Gencsapátiban megtörtént. Fel sem tudjuk ezt mérni!
Petrás Mária Pomázon lakik. Milyen ott élni?
- Ön Pomázon a saját műtermében dolgozik, az mennyire nyitott? Felkeresik az otthonában?
- Igen, szívesen fogadok bárkit, de nem szeretem munka közben mutogatni magam. Külterületen élünk, erdő mellett. Nyugatra nyílik kilátás, látom a Csobánkát, a Pilist. Ezt a Jóisten így akarta, és én nagyon hálás vagyok érte. Itt az egész Kárpát-medencét együtt érzem. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a jövőnk. Rábízom a Jóistenre a sorsunkat. Most született a hatodik unokám két hete. A nagyobbak mindegyike tanul zenét, főleg valamilyen népi hangszeren játszik. Boldog vagyok a családomnak ebben a világban, amely inkább szingliségre irányítja az embereket. Örülök, hogy nálunk így van, ahogy van. Példát kell, hogy mutassunk, a többi nem a mi dolgunk. Erőszakkal semmit nem szabad, mert az visszaüt. Reménykedem, hogy lesz jó is a jövőben. Példamutatással lehet legtöbbet tenni a fiatalokért. Van, aki úgy véli: „nem azt kell csinálni, amit az őseink, hanem azt kell követni, amit az őseink követtek”. A legfontosabb életrevalónak nevelni. Ez nem könnyű.