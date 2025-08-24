Petrás Mária dalaiból visszahallatszik a régi, még egész világ - interjú

Petrás Mária egy nyolc gyermekes csángó földműves családból származik, valószínűleg rengeteg munka volt már gyerekként is.

Az Örökség-díjas, Prima Primissima és Kossuth-díjas magyar népdalénekes, Petrás Mária Gencsapáti Szentkúton adott koncertet. Fotó: Unger Tamás

- Milyen munkákat bíztak önökre, és hogy osztoztak meg a nyolc testvér egymás között? Hányadik testvér a sorban?

- Az első vagyok, és minket úgy tanítottak, hogy azt kellett csinálni, ami illett a korunkhoz, a helyzethez. Nagyon-nagyon kiskorunkban már kellett ringatni a babát, a következőt. Egymás után jöttünk, két-három évente, és ha öt-hatévesek lettünk, már mentünk a mezőre. Vittek minket is, hogy vigyázzunk a kicsikre. Aztán később tartottuk az orsót, ha tekertek rá a szövéshez. Őriztünk például állatokat is. Egész nyáron mi jártunk, aki már tudott, burjánért a mezőkre. Testvérrel, szomszéddal vagy rokonnal, nem magányosan. Zsákokban hoztuk haza, amit szedtünk. Amibe lehetett, abba befogták a gyermekeket. Az élet nem a pénztől függött. Hanem maguknak teremtettük meg az életet, megtermeltük. Ha elolvasa a hitvallásomat, akkor ott a lényeget megtalálja, hogy milyen csodálatos világ volt. Selymet is előállítottak, mert hernyókat is neveltünk az én gyermekkoromban. Az én szüleim is, mindenki. Mert az egy kis jövedelem volt. Nálunk volt eperfaerdő, diófaerdő is. Édesanyám selymet kifőzte, minden gyerekének a karjára papírt tett, azt tartottuk, amíg édesanyám megcsípte a selymet, kihúzta végig a papírokon, és egy testvért hintette liszttel, hogy össze ne gabalyadjon, szívja fel a nedvességet. Anno háznál szőttek is – akár több motollát. Például lécsért (falvédőt), tarisznyát, kapcát, kesztyűt. Kötve volt a pulóver, a zoknik. Még néhány otthon készült ruhát őrzök a gyerekkoromból.

- Ez a küldetés, hogy a csángó kultúrát őrizze és megmutassa a világnak, már gyermekkorában fogant meg a szülőfalujában vagy később, amikor elkerült Hétfaluba, Brassóba?

- Ez később alakult ki bennem. Akkor, abban a világban, mi az ünnepre készülődtünk mindig, hétfőtől, péntekig-szombatig vártuk az ünnepet. Közben dolgoztunk, kemény munka volt, a célunk az volt, hogy az ünnepre át tudjunk változni. És az átváltozást mindenki annyira tudta. Olyan világ volt, jó értelemben középkori gondolkodású. Amikor tizedik osztályos voltam - 17 és fél éves koromban - akkor már próbáltam menekülni. Két évvel korábban elvitték az összes fiút szakiskolákba, buszok jöttek értük. Ez egy ilyen „színfalak mögötti elrendelés” volt.