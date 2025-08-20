A Boldogasszony anyánk az égig ért – végül állva énekelt a közönség Petrás Máriával a Gencsapáti Szentkúton - fotók

Petrás Mária Napkelettől napnyugatig címmel adott koncertet a Gencsapáti Szentkúti esték sorozatban. Varga Albin fő szervező, a Gencsapáti Művelődési Ház igazgatója és dr. Őry Ferenc polgármester köszöntötte szép szavakkal, nagy virágcsokorral.

Petrás Mária magyar népdalénekest Varga Albin fő szervező, a Gencsapáti Művelődési Ház igazgatója és dr. Őry Ferenc polgármester köszöntötte szép szavakkal, nagy virágcsokorral a Szentkút színpadán.

Petrás Mária Vas vármegyében

A Gencsapáti Szentkút dombja önmagában is inspiráló helyszín - mindig az előadók ülnek szemben a kápolnával, a nézők annak háttal -, de Petrás Mária éneke új teret teremtett a magunkba mélyedésre, templomot emelt a színpad köré, aminek szó szerint isteni távlata volt, a ránk boruló sötétségben magassága a csillagos ég. Könyörgés, ima ajánlotta a lelkünket „Krisztus markába”, majd a szakralitásból az ez világba hozott a sámándob lüktetése, a dalokban kiviruló életszerelem vágya.

Petrás Mária mindenkiért ajánlotta az énekét - azokért is, akik már nincsenek közöttünk -, mindenkiért, aki tett a magyarság megmaradásáért, a magyar kultúra megmaradásáért.

Körbejárunk egy egész világot, a csángó világot, azt a világot, amelyben semmi se hiányzott, mert ki tudták egészíteni. Mi is így vagyunk, hogy a leges-legősibb torokdorombtól az orgonáig használunk hangszereket. A régi világban egy napban is mindennek volt helye. Nagyon örvendek, hogy egy ilyen csodálatos helyen, egy kápolna mellett vagyunk, a régi emberből nem hiányzott a szakralitás, másképp tudott viselkedni, magától jött benne az a csodálatos, felemelkedő viselkedés – mondta Petrás Mária a koncerten. Hozzátette: dalaink balladák, imák, mert szükségünk van mindnyájukra, mindnyájunkra!

Petrás Mária Örökség-díjas, Prima Primissima és Kossuth-díjas magyar énekesnő a Gencsapáti Szentkút színpadán. Fotó: Unger Tamás

A szent és a profán együttlétezése mellett külön figyelemre méltó az énekek által közvetített közösségi gondolkodás, különösen a Mária ének, amelyben Mária az angyaloknak, a magyaroknak a királyné asszonya, a könyörgés („Vigyázz reánk, édesanyánk!”) a magyarokért szól. Ahogy a napi életszenvedély esténként nyugovóra tér, úgy nyugodott el a koncert Mindenszentek litániával, Kyrie eleisonnal és a csodálatos Hajnali imádsággal. Ezek után már nem igen lehet megszólalni, de a vastapssal a közönség csak elérte, hogy visszajöjjön a zenekar. A ráadás a Boldogasszony anyánk volt, amit az emberek állva énekeltek együtt Petrás Máriával a Gencsapáti Szentkút tövében. Az égig ért az énekszó, hogy „Ne feledkezzél meg, szegény magyarokról!” A népdalok nagyasszonya végül annyit mondott: „Isten áldja kendteket!” – és ezzel mentek le a templommá vált színpadról.