Templommá lett a színpad

43 perce

A Boldogasszony anyánk az égig ért – végül állva énekelt a közönség Petrás Máriával a Gencsapáti Szentkúton - fotók

Címkék#népdalénekes#Petrás Mária#szakralitás#Szentkút#Gencsapáti

A mai nemzeti ünnepen a Budai Várban lép fel, vasárnap pedig Vas vármegyében járt, és templomot varázsolt körénk az énekével a Gencsapáti Szentkúton az Örökség-díjas, Prima Primissima és Kossuth-díjas Petrás Mária a zenekarával. Archaikus imák, tradicionális moldvai dallamok, keleti párhuzamok szólaltak meg sugárzó lélekjelenléttel, sokszor lehunyt szemmel, összekulcsolt kézzel, kapcsolatot tartva ég és föld között.

Merklin Tímea

Petrás Mária Napkelettől napnyugatig címmel adott koncertet a Gencsapáti Szentkúti esték sorozatban. Varga Albin fő szervező, a Gencsapáti Művelődési Ház igazgatója és dr. Őry Ferenc polgármester köszöntötte szép szavakkal, nagy virágcsokorral.

Petrás Mária
Petrás Mária magyar népdalénekest Varga Albin fő szervező, a Gencsapáti Művelődési Ház igazgatója és dr. Őry Ferenc polgármester köszöntötte szép szavakkal, nagy virágcsokorral a Szentkút színpadán.

Petrás Mária Vas vármegyében

A Gencsapáti Szentkút dombja önmagában is inspiráló helyszín - mindig az előadók ülnek szemben a kápolnával, a nézők annak háttal -, de Petrás Mária éneke új teret teremtett a magunkba mélyedésre, templomot emelt a színpad köré, aminek szó szerint isteni távlata volt, a ránk boruló sötétségben magassága a csillagos ég. Könyörgés, ima ajánlotta a lelkünket „Krisztus markába”, majd a szakralitásból az ez világba hozott a sámándob lüktetése, a dalokban kiviruló életszerelem vágya.

Petrás Mária mindenkiért ajánlotta az énekét - azokért is, akik már nincsenek közöttünk -, mindenkiért, aki tett a magyarság megmaradásáért, a magyar kultúra megmaradásáért. 

Körbejárunk egy egész világot, a csángó világot, azt a világot, amelyben semmi se hiányzott, mert ki tudták egészíteni. Mi is így vagyunk, hogy a leges-legősibb torokdorombtól az orgonáig használunk hangszereket. A régi világban egy napban is mindennek volt helye. Nagyon örvendek, hogy egy ilyen csodálatos helyen, egy kápolna mellett vagyunk, a régi emberből nem hiányzott a szakralitás, másképp tudott viselkedni, magától jött benne az a csodálatos, felemelkedő viselkedés – mondta Petrás Mária a koncerten. Hozzátette: dalaink balladák, imák, mert szükségünk van mindnyájukra, mindnyájunkra!

Petrás Mária
Petrás Mária  Örökség-díjas, Prima Primissima és Kossuth-díjas  magyar énekesnő a Gencsapáti Szentkút színpadán. Fotó: Unger Tamás

A szent és a profán együttlétezése mellett külön figyelemre méltó az énekek által közvetített közösségi gondolkodás, különösen a Mária ének, amelyben Mária az angyaloknak, a magyaroknak a királyné asszonya, a könyörgés („Vigyázz reánk, édesanyánk!”) a magyarokért szól. Ahogy a napi életszenvedély esténként nyugovóra tér, úgy nyugodott el a koncert Mindenszentek litániával, Kyrie eleisonnal és a csodálatos Hajnali imádsággal. Ezek után már nem igen lehet megszólalni, de a vastapssal a közönség csak elérte, hogy visszajöjjön a zenekar. A ráadás a Boldogasszony anyánk volt, amit az emberek állva énekeltek együtt Petrás Máriával a Gencsapáti Szentkút tövében. Az égig ért az énekszó, hogy „Ne feledkezzél meg, szegény magyarokról!” A népdalok nagyasszonya végül annyit mondott: „Isten áldja kendteket!” – és ezzel mentek le a templommá vált színpadról

A zenekar tagjai Martus Éva – tekerő, dob, Nyíri László – hegedű, Szokolay Dongó Balázs – furulya, kaval, torok-doromb, duda, Kiss Krisztián – koboz, Pánczél Kristóf – orgona, ének. 

Petrás Mária

Fotók: Unger Tamás

 

 

