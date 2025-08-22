2 órája
Karneváli piacnapok: tudta, hogy bevásárlókocsival is lehet piacozni? – fotók!
Lángossal a kézben jártuk körbe csütörtökön reggel a piacot és volt, amire még a legtapasztaltabbak is rácsodálkoztak.
A Karneváli Piacnapok programsorozat piaci sétával és lángos kóstolóval folytatódott csütörtökön. Az érdeklődőket piaci időszámítás szerint meglehetősen későn, reggel 10 órára várták a Vásárcsarnokba, ahová mintegy két tucat érdeklődő, meg is érkezett. A kis csapat kalauza a karneváli programhoz illően tógát öltött Fiedler Rita, a vásárcsarnok gombaszakértője volt, így aztán első utunk éppen ide, a gombavizsgálóhoz vezetett.
Miközben a túra résztvevői megcsodálhatták a gombavitrint és megtudhatták, hogy az ingyenes piaci gombavizsgálat egész Európában egyedülálló módon csak hazánkban létezik, miután Magyarországon az ötvenes években több száz gombamérgezéses eset történt, előkerült több tálca lángos, így aki nem vette komolyan az kóstolóról szóló ígéretet és bundás kenyérrel indította otthon a napot – mint ahogyan ez az egyik résztvevővel megesett – annak bizony össze kellett szednie magát, hogy ki ne fogjon rajta a város egyik legjobb lángosa.
Lángossal a kézben mentünk át tehát a fejépületből az I-es csarnokba, ahol az ott kiállított molinóra hívta fel túravezetőnk a figyelmet, az ugyanis a zöldségeket és gyümölcsöket rendezte táblázatba szezonalitás szerint, vagyis, ha extrán környezettudatosak szeretnénk lenni, elég lesz legközelebb csak rápillantanunk, hogy abból választhassunk mindig, aminek éppen szezonja van. Megtudhattuk aztán azt is, hogy a piaci kavalkád, csak az egyszerű vásárló számára színes forgatag, a valóságban tematikusan vannak elrendezve az áruk: hús, tojás elől, középen virág, körben a zöldség-gyümölcs.
Fotók: Szendi Péter
A piac gasztro részlegét nem igazán kellett bemutatni senkinek
A rend kedvéért azért elálltuk az útját pár percre itt is néhány megkésett vásárlónak, hogy aztán tényleg bepillanthassunk a kulisszák mögé és ott vágjunk át a II-es csarnokba ahová lábát csak piacos ember teheti, sima földi halandó soha. Még mielőtt ez megtörténhetett volna, rácsodálkoztunk arra a jó néhány bevásárlókocsira, amelyekkel bárki bátran piacozhat és amelyek léte még a legtapasztaltabb piacra járók körében is ismeretlen volt, pedig a kocsik nincsenek eldugva, ott sorakoznak szépen a piacfelügyelő pulttal szemben.
A titkos átjáró amúgy egyébként semmi izgalmat nem tartogatott, leszámítva, hogy hátulról lopva bepillanthattunk a résnyire nyitva hagyott ajtókon át az üzletekbe, illetve hogy egy idős úr a csapatot látva megkérdezte, hogy mi történik itt? Mit árulnak? Mondtam, semmit, ez egy piaci körtúra, erre viszont már csak legyintett, jelezve, neki itt újat nem tudnak mondani. Nekünk viszont tudtak, például, hogy a hátsó csarnokban van egy kis beugró, ahol bárki leadhatja felesleges kartonjait, befőttesüvegeit és ugyanilyen bátran vihet is innen bármit, amire pedig neki van szüksége. Szó esett még arról, hogy az őstermelőket táblák különböztetik meg a többiektől, és hogy a közösségi zongorát akárki kipróbálhatja. Már persze, ha az éppen nem foglalt. Amikor ott jártunk, nem pihent a zongora egy percet sem.