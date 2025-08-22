Karneváli piacnapok: tudta, hogy bevásárlókocsival is lehet piacozni? – fotók!

A Karneváli Piacnapok programsorozat piaci sétával és lángos kóstolóval folytatódott csütörtökön. Az érdeklődőket piaci időszámítás szerint meglehetősen későn, reggel 10 órára várták a Vásárcsarnokba, ahová mintegy két tucat érdeklődő, meg is érkezett. A kis csapat kalauza a karneváli programhoz illően tógát öltött Fiedler Rita, a vásárcsarnok gombaszakértője volt, így aztán első utunk éppen ide, a gombavizsgálóhoz vezetett.

Sokan voltak kíváncsiak a Karneváli Piacnapok programsorozat csütörtöki állomására, amikor a kulisszák mögé lehetett betekinteni, ráadásul lángossal a kézben Fotó: Szendi Péter

Miközben a túra résztvevői megcsodálhatták a gombavitrint és megtudhatták, hogy az ingyenes piaci gombavizsgálat egész Európában egyedülálló módon csak hazánkban létezik, miután Magyarországon az ötvenes években több száz gombamérgezéses eset történt, előkerült több tálca lángos, így aki nem vette komolyan az kóstolóról szóló ígéretet és bundás kenyérrel indította otthon a napot – mint ahogyan ez az egyik résztvevővel megesett – annak bizony össze kellett szednie magát, hogy ki ne fogjon rajta a város egyik legjobb lángosa.

Lángossal a kézben mentünk át tehát a fejépületből az I-es csarnokba, ahol az ott kiállított molinóra hívta fel túravezetőnk a figyelmet, az ugyanis a zöldségeket és gyümölcsöket rendezte táblázatba szezonalitás szerint, vagyis, ha extrán környezettudatosak szeretnénk lenni, elég lesz legközelebb csak rápillantanunk, hogy abból választhassunk mindig, aminek éppen szezonja van. Megtudhattuk aztán azt is, hogy a piaci kavalkád, csak az egyszerű vásárló számára színes forgatag, a valóságban tematikusan vannak elrendezve az áruk: hús, tojás elől, középen virág, körben a zöldség-gyümölcs.