augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

2 órája

Karneváli piacnapok: tudta, hogy bevásárlókocsival is lehet piacozni? – fotók!

Címkék#karneváli piacnap#gasztro#lángos

Lángossal a kézben jártuk körbe csütörtökön reggel a piacot és volt, amire még a legtapasztaltabbak is rácsodálkoztak.

Budai Dávid

A Karneváli Piacnapok programsorozat piaci sétával és lángos kóstolóval folytatódott csütörtökön. Az érdeklődőket piaci időszámítás szerint meglehetősen későn, reggel 10 órára várták a Vásárcsarnokba, ahová mintegy két tucat érdeklődő, meg is érkezett. A kis csapat kalauza a karneváli programhoz illően tógát öltött Fiedler Rita, a vásárcsarnok gombaszakértője volt, így aztán első utunk éppen ide, a gombavizsgálóhoz vezetett.

Sokan voltak kíváncsiak a Karneváli Piacnapok programsorozat csütörtöki állomására, amikor a kulisszák mögé lehetett betekinteni, ráadásul lángossal a kézben
Sokan voltak kíváncsiak a Karneváli Piacnapok programsorozat csütörtöki állomására, amikor a kulisszák mögé lehetett betekinteni, ráadásul lángossal a kézben Fotó: Szendi Péter

Miközben a túra résztvevői megcsodálhatták a gombavitrint és megtudhatták, hogy az ingyenes piaci gombavizsgálat egész Európában egyedülálló módon csak hazánkban létezik, miután Magyarországon az ötvenes években több száz gombamérgezéses eset történt, előkerült több tálca lángos, így aki nem vette komolyan az kóstolóról szóló ígéretet és bundás kenyérrel indította otthon a napot – mint ahogyan ez az egyik résztvevővel megesett – annak bizony össze kellett szednie magát, hogy ki ne fogjon rajta a város egyik legjobb lángosa.

Lángossal a kézben mentünk át tehát a fejépületből az I-es csarnokba, ahol az ott kiállított molinóra hívta fel túravezetőnk a figyelmet, az ugyanis a zöldségeket és gyümölcsöket rendezte táblázatba szezonalitás szerint, vagyis, ha extrán környezettudatosak szeretnénk lenni, elég lesz legközelebb csak rápillantanunk, hogy abból választhassunk mindig, aminek éppen szezonja van. Megtudhattuk aztán azt is, hogy a piaci kavalkád, csak az egyszerű vásárló számára színes forgatag, a valóságban tematikusan vannak elrendezve az áruk: hús, tojás elől, középen virág, körben a zöldség-gyümölcs.

Karneváli piacnapok

Fotók: Szendi Péter

A piac gasztro részlegét nem igazán kellett bemutatni senkinek

A rend kedvéért azért elálltuk az útját pár percre itt is néhány megkésett vásárlónak, hogy aztán tényleg bepillanthassunk a kulisszák mögé és ott vágjunk át a II-es csarnokba ahová lábát csak piacos ember teheti, sima földi halandó soha. Még mielőtt ez megtörténhetett volna, rácsodálkoztunk arra a jó néhány bevásárlókocsira, amelyekkel bárki bátran piacozhat és amelyek léte még a legtapasztaltabb piacra járók körében is ismeretlen volt, pedig a kocsik nincsenek eldugva, ott sorakoznak szépen a piacfelügyelő pulttal szemben.

A titkos átjáró amúgy egyébként semmi izgalmat nem tartogatott, leszámítva, hogy hátulról lopva bepillanthattunk a résnyire nyitva hagyott ajtókon át az üzletekbe, illetve hogy egy idős úr a csapatot látva megkérdezte, hogy mi történik itt? Mit árulnak? Mondtam, semmit, ez egy piaci körtúra, erre viszont már csak legyintett, jelezve, neki itt újat nem tudnak mondani. Nekünk viszont tudtak, például, hogy a hátsó csarnokban van egy kis beugró, ahol bárki leadhatja felesleges kartonjait, befőttesüvegeit és ugyanilyen bátran vihet is innen bármit, amire pedig neki van szüksége. Szó esett még arról, hogy az őstermelőket táblák különböztetik meg a többiektől, és hogy a közösségi zongorát akárki kipróbálhatja. Már persze, ha az éppen nem foglalt. Amikor ott jártunk, nem pihent a zongora egy percet sem.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu