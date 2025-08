Top 5 piknikezős hely Vas megyében: ezt ne hagyd otthon!

1. Ság-hegyi piknik, Celldömölkön

Kirándulással egybekötött piknik a Ság hegyen.

Forrás: KirandulasTippek

Ha egy kevés sétára is vágynátok a piknik előtt könnyű terepen, akkor a Ság hegy nektek van kitalálva! Felérve a kráterhez, festői látvány mellett tudtok elfogyasztani egy pikniket, nem beszélve a csendről. Leérve pedig a vendéglőben akár egy jégkrémmel, vagy egy kávéval zárhatjátok a randit.

2. Emlékmű domb, Szombathely

Néha nem is kell olyan messze menni a belváros zajától, ha egy kis nyugalomra vágynánk. Az Emlékmű lábánál sokan szoktak egy pokróccal kiülni akár olvasni, akár társasjátékozni vagy akár piknikezni.

3. Vassurányi tó

Szombathelytől mindössze 13 km-re található a vassurányi tó, mely eldugva, a fák között található, távol mindentől. Tökéletes uticél egy baráti társaság biciklizéséhez, amit a legjobban egy közös piknikkel lehet lezárni.

Biciklizve érkeztünk a vassurányi tóhoz.

Fotó: KSZ

4. Hársas tó, Máriaújfalu

Ha egy olyan helyszínt kerestek a piknikhez, ami után csobbannátok is, a máriaújfalusi tó a nektek való hely! Ha nem készülnétek saját piknikkosárral, a helyi büfé kínálatával jól is lakhattok, sőt, a pokróc sem kötelező elem, hiszen vannak padok is. De azért a fürdőruha ne maradjon otthon!

5. Kétvölgy kilátó

A Kétvölgyön található kilátóról csodaszép panoráma nyílik elénk. Gyönyörű hely arra, hogy megnézzünk itt egy naplementét és elfogyasszunk egy esti pikniket.

Amit soha ne hagyj otthon: naptej!

A nyári nap sugarai bárhol is járunk, nagyon erősek tudnak lenni. A felhősebb napok könnyen becsaphatnak minket, de a nap a felhőkön át is veszélyes. Legyetek mindig felkészültek, ne maradjon otthon a naptej!