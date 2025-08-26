Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a rábahídvégi kisfiú – mit kell tudni a pillangóbőrről?

A 26 éves édesanya, a rábahídvégi Domjánné Nagy Fanny a Blikknek mesélt arról, hogy a várandóssága alatt semmi nem utalt arra: kisbabája súlyos betegséggel jön majd világra. A kis Soma születése után azonban kiderült, hogy pillangóbőrrel él, amely folyamatosan újra és újra sebeket okoz a testén. Mindez azonban nem veszi el a jókedvét. „A kisfiam igazi hős: mindig mosolyog, kacag, érdeklődik a világ iránt. Ritkán sír, és ha igen, az szinte csak a kötözések idején történik” – mondta az anyuka. Hozzátette: Soma egy valódi kis boldogságbomba, aki minden nap megtanítja a családot arra, hogy a szeretet és az öröm sokszor erősebb lehet a fájdalomnál.

A kis Soma igazi hősként viseli a pillangóbőr okozta megpróbáltatásokat

Forrás: Domjánné Nagy Fanny TikTok oldala

Mi az a pillangóbőr? Jelenleg gyógyíthatatlan betegség

Az Epidermolysis Bullosa (röviden EB) egy rendkívül ritka bőrbetegség. Nevét onnan kapta, hogy a bőr olyan sérülékeny, mint egy pillangó szárnya: a legkisebb érintés, súrlódás is hólyagokat és sebeket okozhat. A betegség nemcsak a bőrt érinti: a nyálkahártyák, a szájüreg, a nyelőcső, a szemek és a végbél környéke is károsodhat. A sebek gyógyulása során hegesedés jön létre, ami hosszabb távon súlyos deformitásokhoz, például ujjak összenövéséhez vezethet.



Az EB-t egy genetikai hiba okozza, amely a bőr rétegeit összekapcsoló kollagénfehérje működését zavarja meg. A vasi kisfiú is ezt a diagnózist kapta.

Gyógymód jelenleg nincs, a legfontosabb a folyamatos sebellátás, fertőtlenítés és a fájdalomcsillapítás.

Történetük a TikTokon

Az édesanya TikTok-csatornát indított, hogy minél több emberhez eljuthasson a kis Soma története.

- Azért osztom meg veletek, hogy minél többen megismerjétek ezt a betegséget, és hátha egymásra találunk sorstársainkkal. Támogatni, motiválni tudjuk egymást, és tapasztalatot cserélhetünk” – írta első posztjában.

A felvételeken Soma mosolyogva, nevetgélve látható – a betegség és a fájdalom ellenére valóban egy igazán jó kedélyű kisfiú. „Bár a kisfiam EB-s, igyekszünk minden napot megtölteni szeretettel, örömmel és tartalmas pillanatokkal. Az EB része az életünknek, de nem engedjük, hogy elvegye tőlünk a nevetéseket, a közös játékokat és a boldog perceket” – fogalmazott az édesanya.