A tavalyi villámárvíz után helyreállítják a károkat a Pinka-völgyben
Rendkívül nagy mennyiségű csapadék hullott a Pinka vízgyűjtőjére 2024. május végén és június elején, amelynek következtében intenzív árhullámok indultak el. A levonuló víz jelentős károkat okozott. A helyreállítási munkákról tartott sajtótájékoztatót pénteken az Energiaügyi Minisztérium és az Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szentpéterfán és Vaskeresztesen.
Fotó: Unger Tamás
2024. június 8-án a késő délutáni órákban megindult az intenzív felhőképződés, ami először helyi záporokat, majd a térség egészére kiterjedő heves zivatarokat hozott. A csapadék zöme 6 órán belül lehullott, 15 perc alatt 20 millimétert meghaladó mennyiségben. Ez rendkívüli árhullámokat indított el a Pinka folyón és mellékvizein.
A tavalyi villámárvíz után helyreállítják a károkat a Pinka-völgyben
A Pinkán mért 506 centiméteres tetőzés 123 m³/s-os vízhozammal messze meghaladta a korábban mért legnagyobb ismert vízállást. Hidak és töltések rongálódtak meg, partfalak szakadtak le, torlaszok alakultak ki, közlekedési útvonalak és természeti értékek kerültek veszélybe – idézte fel a drámai történéseket Szentpéterfán a Pinka hídnál V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára. Mint mondta, az állami vízügyi szervezet gyors és szakszerű reagálása kulcsfontosságú az ilyen helyzetekben. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a természetvédelmi kezelő, az önkormányzatok és kivitelezők példás együttműködéssel láttak neki a helyreállítási feladatoknak. Megjegyezte azt is: Magyarország Európa egyik legveszélyeztetettebb országa árvizek tekintetében: az ország területének 23 százaléka kitett az árvizeknek. 4157 kilométer hosszú gátjainkkal Európa védvonalában vagyunk. Az elmúlt 15 évben 450 milliárd forintot fordított a kormányzat az árvízvédelmi képességein megerősítésére. Az elmúlt években sok olyan beavatkozás volt például a Rába vízgyűjtőjén, amelyek jól vizsgáztak, emelte ki.
A tavalyi villámárvíz után helyreállítják a károkat a Pinka-völgybenFotók: Unger Tamás
Szentpéterfa: töltéskorona-rendezés, gyepesítés, tömörítés
A Pinka menti helyreállítási munkákról elmondta: Szentpéterfán megkezdődött a depónia helyreállítása 800 méteres szakaszon – töltéskorona-rendezés, gyepesítés, tömörítés történik jelenleg is. A helyreállítás költsége több mint 11,5 millió forint. Pornóapátiban a hallépcsőben keletkezett jelentős hordaléklerakódás, amit el kellett távolítani. A fakitermelés során az év elejétől 150-200 veszélyes torlaszt képző fát távolítottak el Felsőcsatár, Vaskeresztes, Horvátlövő és Szentpéterfa térségében. További feladatok a nardai vízfolyás helyreállítása, Felsőcsatáron az elmosott híd, a vízmérce környezetének rendezése, torlaszeltávolítás; a vaskeresztesi és pornóapáti közúti hidak alatti rézsűk és hordalék eltávolítása és a pornóapáti gyalog híd környezetének rekonstrukciója. A munkák teljes költsége 91,6 millió forint. A még zajló folyamatok ez év november végéig lezárulnak.
Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója hozzátette: az árvíz után Körmenden, Szentgotthárdon, Csörötneken is dolgoznak – a vármegyében összesen több mint 560 millió forintból történnek helyreállítási munkák. A szentpéterfai védvonalszakaszról elmondta, amikor visszanyeri eredeti állapotát, önmagában is ad majd biztonságot, ha pedig rendkívüli árvíz jönne, ezen további ideiglenes művekkel lehet védekezni.
Tovább nő az árvízi biztonság Vaskeresztesen is
Tovább nő az árvízi biztonság Vaskeresztesen is. Ott a Fő utcán a Pinka hídnál Vámos Zoltán főispán elevenítette fel a Nardát, Vaskeresztest, Horvátlövőt, Felsőcsatárt, Pornóapátit és Szentpéterfát is sújtó tavaly nyári villámárvíz történéseit, amelyek „komoly kihívások elé állították a településeket, és a fizikai károkon kívül a lelkekben is nyomot hagytak”. Vaskeresztesen a főispán számolt be arról, hogy a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megkezdte a Pinka völgyének árvíz utáni rehabilitációját, és hogy a kormány több mint 91 millió forintot biztosított a helyreállítási munkák elvégzésére. Vámos Zoltán megköszönte a közreműködők és munkáját, és emlékeztetett: a mostani csak az első lépés. – Tovább kell dolgoznunk azon, hogy a kihívásokat, kockázatokat, amiket a villámárvizek jelentenek, még tovább csökkentsük, hogy az itt élők még nagyobb biztonságban érezhessék magukat – mondta.
Gaál Róbert a Vaskeresztest érintő munkákat részletezte: az árvíz több helyen megbontotta a meglévő partvédő műveket, rézsűcsúszásokat, partelmozdulásokat eredményezett, amelyek egy következő árvízkor a hidak állékonyságát és a parti területek biztonságát is veszélyeztetik. A becsúszott részt kikotorják, a tuskókat kiveszik, és terméskövet behordva lábazati kőbiztosítást csinálnak.
