A tavalyi villámárvíz után helyreállítják a károkat a Pinka-völgyben

Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója hozzátette: az árvíz után Körmenden, Szentgotthárdon, Csörötneken is dolgoznak – a vármegyében összesen több mint 560 millió forintból történnek helyreállítási munkák. A szentpéterfai védvonalszakaszról elmondta, amikor visszanyeri eredeti állapotát, önmagában is ad majd biztonságot, ha pedig rendkívüli árvíz jönne, ezen további ideiglenes művekkel lehet védekezni.

Vámos Zoltán főispán (jobbra)

Fotó: Unger Tamás

Tovább nő az árvízi biztonság Vaskeresztesen is

Tovább nő az árvízi biztonság Vaskeresztesen is. Ott a Fő utcán a Pinka hídnál Vámos Zoltán főispán elevenítette fel a Nardát, Vaskeresztest, Horvátlövőt, Felsőcsatárt, Pornóapátit és Szentpéterfát is sújtó tavaly nyári villámárvíz történéseit, amelyek „komoly kihívások elé állították a településeket, és a fizikai károkon kívül a lelkekben is nyomot hagytak”. Vaskeresztesen a főispán számolt be arról, hogy a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megkezdte a Pinka völgyének árvíz utáni rehabilitációját, és hogy a kormány több mint 91 millió forintot biztosított a helyreállítási munkák elvégzésére. Vámos Zoltán megköszönte a közreműködők és munkáját, és emlékeztetett: a mostani csak az első lépés. – Tovább kell dolgoznunk azon, hogy a kihívásokat, kockázatokat, amiket a villámárvizek jelentenek, még tovább csökkentsük, hogy az itt élők még nagyobb biztonságban érezhessék magukat – mondta.

Gaál Róbert a Vaskeresztest érintő munkákat részletezte: az árvíz több helyen megbontotta a meglévő partvédő műveket, rézsűcsúszásokat, partelmozdulásokat eredményezett, amelyek egy következő árvízkor a hidak állékonyságát és a parti területek biztonságát is veszélyeztetik. A becsúszott részt kikotorják, a tuskókat kiveszik, és terméskövet behordva lábazati kőbiztosítást csinálnak.