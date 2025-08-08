augusztus 8., péntek

1 órája

Podcast: Szlovént tanulnék, de merre induljak?

Címkék#vaol podcast#Gerencsér Norbert#nyelvtanár#szlavisztika

Mai podcastunk vendége Gerencsér Norbert szlovén nemzetiségi nyelvtanár, akivel a szláv nyelvek múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgetünk. Hallgasd meg adásunkat!

Kóbor Szonja

Norbert nagyon sok tapasztalattal rendelkezik a szlovén nyelvoktatással kapcsolatban, hiszen amióta elvégezte az ELTE szlavisztika alapszakát, azóta tanít. Úgy vallja, hogy nyelveket tanulni soha nem felesleges dolog, hiszen a nyelvvel egy kulturális szemüveget is felveszünk, amivel új perspektívából láthatjuk a világot. podcast

Podcast
Podcast: Gerencsér Norbert szlovén nyelvtanárral beszélgetett Kóbor Szonja. 
Fotó: Kóbor Szonja

Norbert beszélt nekünk arról, hogyan indulhat el a szlovén nyelv tanulásának útján ma egy vasi fiatal, és milyen előnyei vannak egy olyan nyelvet beszélni, ami egyedülálló lehet a világnyelvek tudása mellett. 

Hallgasd meg Kóbor Szonja podcast-jét Gerencsér Norberttel

- és tudd meg, miért van egyre nagyobb szükség a nyelvtudásra! 

 

vaol.hu podcast

