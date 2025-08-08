Podcast: Szlovént tanulnék, de merre induljak?

Norbert nagyon sok tapasztalattal rendelkezik a szlovén nyelvoktatással kapcsolatban, hiszen amióta elvégezte az ELTE szlavisztika alapszakát, azóta tanít. Úgy vallja, hogy nyelveket tanulni soha nem felesleges dolog, hiszen a nyelvvel egy kulturális szemüveget is felveszünk, amivel új perspektívából láthatjuk a világot. podcast

Podcast: Gerencsér Norbert szlovén nyelvtanárral beszélgetett Kóbor Szonja.

Fotó: Kóbor Szonja

Norbert beszélt nekünk arról, hogyan indulhat el a szlovén nyelv tanulásának útján ma egy vasi fiatal, és milyen előnyei vannak egy olyan nyelvet beszélni, ami egyedülálló lehet a világnyelvek tudása mellett.

