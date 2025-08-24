augusztus 24., vasárnap

Podcastünk vendége Szűcs Éva lakberendező

Podcastünk vendége Szűcs Éva lakberendező

Használt lakás vagy ház vásárlásán gondolkodsz? Ilyenkor nemcsak az ár és a helyszín számít, hanem rengeteg apró részlet, ami később akár komoly költségeket is jelenthet. Hallgasd meg Szűcs Évával készült beszélgetésünket:

