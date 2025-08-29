augusztus 29., péntek

Polgár Tünde az Őrségben járt, teljesen elvarázsolta a mesebeli helyszín

Polgár Tündét teljesen elvarázsolta a vasi gyöngyszem és a természet.

Az ismert médiaszemélyiség, Polgár Tünde hivatalos közösségi oldalán posztolt az Őrségben tett látogatásáról. 

Polgár Tünde az Őrségben járt.
A gyönyörű helyszín teljesen elvarázsolta, mint írja,

Van valami megmagyarázhatatlanul varázslatos és megnyugtató ebben a tájban. Az ős őrzők szelleme, vagy csak az erdők gazdagsága-nem tudom, de azt érzem, hogy körülölel.  Elragad egy mámoros ízutazásra, egy kitudja-hol-végződik erdei kalandra. 

Polgár Tünde az Őrségben

Annyira jól sikerült ez a kirándulás, hogy még biztosan vissza fog térni erre a gyönyörű vidékre.

 

