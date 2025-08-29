Természetjárás
Polgár Tünde az Őrségben járt, teljesen elvarázsolta a mesebeli helyszín
Polgár Tündét teljesen elvarázsolta a vasi gyöngyszem és a természet.
Az ismert médiaszemélyiség, Polgár Tünde hivatalos közösségi oldalán posztolt az Őrségben tett látogatásáról.
A gyönyörű helyszín teljesen elvarázsolta, mint írja,
Van valami megmagyarázhatatlanul varázslatos és megnyugtató ebben a tájban. Az ős őrzők szelleme, vagy csak az erdők gazdagsága-nem tudom, de azt érzem, hogy körülölel. Elragad egy mámoros ízutazásra, egy kitudja-hol-végződik erdei kalandra.
Polgár Tünde az Őrségben
Annyira jól sikerült ez a kirándulás, hogy még biztosan vissza fog térni erre a gyönyörű vidékre.
