Így kapod vissza a pénzed! - Az 5 legjobb pontgyűjtő applikáció, amivel te is spórolhatsz!

Érdemes gyűjteni a pontokat, mert komoly kedvezményeket kaphatunk velük. Alább felsorolunk néhány tippet, amikkel érdemes foglalkozni!

Megéri gyűjteni a pontokat.

Forrás: iStock

1. DM törzsvásárlói kártya, pont jól jön

A minden vásárlás után járó pontok mellé az applikáción keresztül aktivált kuponokkal megtöbbszörözhetjük gyűjtött pontjainkat, melyeket bármikor, korlátozás nélkül le tudunk vásárolni. 1 pont 3 Forintot ér, tehát 1.000 pont beváltása 3.000 Forint kedvezményt jelent. Sokan úgy használják DM kártyájukat, hogy az egész évben gyűjtött pontokat karácsonykor vásárolják le, akár másoknak vásárolt ajándékokra, akár saját maguk megajándékozására.

2. Shell ClubSmart kártya

Az emelkedő üzemanyagárakat a Shell benzinkút törzsvásárlói kupongyűjtéssel kompenzálja, melyeket nem csak letankolni lehet, de a boltjukban is levásárolható, sőt, még alapítványokat is támogathatunk vele. Applikációjukon minden napra jut új akció, akár ingyen kávé, hotdog vagy szerencsekerekes sorsolás. Megéri használni, hiszen sokszor rendeznek Ferrari - támogatott nyereményjátékokat is!

3. McDonald's myMeki app

A gyorsétteremben beolvasott qr kód után különböző törzsvásárlói ajánlatokat kapunk, előre összeállított menüket. A kuponok mellett gyűjtött pontokat beválthatjuk a hűségajánlatok fülön akár kávéra, akár süteményre vagy akár hamburgerre. Érdemes a pontokat gyakran felhasználni, hiszen gyűjtésük után 365 nappal lejárnak.

4. Tesco Clubcard app

Az angol üzletlánc törzsvásárlói applikációjával tényleg visszakapod a pénzed! Alkalmanként különböző utalványokkal és kuponokkal kedveskednek a vásárlóknak, a boltokban pedig láthatjuk az olcsóbb, clubcard árakkal megjelölt termékeket. Ezek mellett itt is gyűlnek a pontjaid, melyeket az applikációban utalványokra cserélhetsz be, amiket pedig levásárolva gyakorlatilag pénzre válthatod.

Sok pénz spórolhatunk egy nagy bevásárlás során.

Forrás: iStock

5. Revolut RevPontok

Listánkat egy kivételes kedvezményes programmal zárjuk, hiszen ez nem egy üzlethez, hanem egy banki vállalathoz köthető, aki szerződésben áll rengeteg szolgáltatóval. Az ingyenes csomaghoz is jár már a pontgyűjtő program, melyben elköltött 5000 Forintonként 1 pontot zsebelhetünk be. A pontokat légi mérföldekre, utazási vagy vásárlási kedvezményekre tudjuk beváltani. A gyakorlatban ezzel tudunk nagyon olcsó repülőjegyekhez hozzájutni, olcsó szállásokhoz, de még különböző élményeket is foglalhatunk az appon keresztül. Érdemes ezekért a Revolut kártyánkkal fizetni, mert a különböző akciók miatt akár vissza is kaphatjuk az elköltött pontmennyiséget. Célszerű a pontokat többször, kisebb tételekben beváltani, így nagyobb az értékük.