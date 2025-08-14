Programajánló hétvégére: a kamion felvonulástól a sör- és csülökfesztiválig

Ez a programajánló most csak a hétvégi programokat és a fesztiválok péntek, szombat, vasárnapi programjait veszi számba, a további részletekre később visszatérünk!

Hungarian Truck Fest Szombathely

DJ Kamionok Szombathelyen – augusztus 15-én 19 órától! Az autómonstrumok felpörgetik pénteken este felpörgetik a várost! A DJ kamionok a következő helyszíneken dübörögnek: Thököly I utca 39 – parkoló rész, Aréna utca 1 – Ferences Söröző Étterem előtti útszakasz szélső sáv, Bartók Béla körút 39 – Claudius Hotel kijárati öböl. Fontos útvonal változás: a közlekedési hatóság jelzése szerint a Metro előtti szakaszon félpályás útzár lesz, így arra nem tudnak menni. Ezért a Szófia utcából jobbra kanyarodnak a 11-es Huszár útra, onnan a Bocskai körút felé, majd vissza a Söpteire, ahonnan érkeztek. Augusztus 16-án kamion gyorsulási verseny lesz: a Külsö Söptei úton rendezik meg a végső összecsapást.

Győrvári Sör és Csülökfesztivál

Nyugat-Magyarország legnagyobb bulija 2025 nyarán visszatér! Győrvári Sör és Csülökfesztivált 2025. augusztus 15-16-17-én rendezik - sztárvendégek egész sorával, isteni ételekkel és garantáltan óriási hangulattal érkezik a Győrvári Rendezvénytéren. Ez egy olyan fesztivál, ahol az ízlelőbimbóid is táncra perdülnek, a színpadon a hazai pop és mulatós zene élvonalbeli előadói szórakoztatnak majd. Három napon keresztül fergeteges koncertek, ízletes csülök, hideg sör és vidámpark vár mindenkit.

Programterv:

Augusztus 15. 16:00 Fesztiválnyitás 17:00 Bomba Zenekar 19:30 A 2024-es X-faktor felfedezettje: Fehér Krisztián 20:30 RÚZSA MAGDI 22:30 Delta Zenekar

Augusztus 16. 17:00 Jolly élő koncert 18:30 Döndi Duó 19:30 ZOLTÁN ERIKA 20:15 Dj Dominique fergeteg party 21:00 A NEOTON FAMÍLIA SZTÁRJAI 23:00 Fáraó bál

Augusztus 17. 16:00 Shaby Blues Band 17:00 Brandnyúl mini disco 19:00 SOULWAVE élő koncert 20:30 KOWALSKY MEG A VEGA 22:30 Látványos tűzijáték VIDÁMPARK egész hétvégén! Gasztroélmények: ropogós csülök, hideg sör, és még sok más finomság!

Nemzetközi Folklórnapok és Városfesztivál Sárvár