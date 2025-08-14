26 perce
Programajánló hétvégére: a kamion felvonulástól a sör- és csülökfesztiválig
Vas vármegye legjelentősebb kulturális és gasztronómiai eseményei a sokszínűségről, a közösségekről, a hagyományokról szólnak. E programajánló eseményei: Hungarian Truck Fest, Győrvári Sör és Csülökfesztivál, Nemzetközi Folklórnapok és Városfesztivál Sárvár, Körmendi Napok, Városnap Jánosházán.
Fotó: MW
Ez a programajánló most csak a hétvégi programokat és a fesztiválok péntek, szombat, vasárnapi programjait veszi számba, a további részletekre később visszatérünk!
Hungarian Truck Fest Szombathely
DJ Kamionok Szombathelyen – augusztus 15-én 19 órától! Az autómonstrumok felpörgetik pénteken este felpörgetik a várost! A DJ kamionok a következő helyszíneken dübörögnek: Thököly I utca 39 – parkoló rész, Aréna utca 1 – Ferences Söröző Étterem előtti útszakasz szélső sáv, Bartók Béla körút 39 – Claudius Hotel kijárati öböl. Fontos útvonal változás: a közlekedési hatóság jelzése szerint a Metro előtti szakaszon félpályás útzár lesz, így arra nem tudnak menni. Ezért a Szófia utcából jobbra kanyarodnak a 11-es Huszár útra, onnan a Bocskai körút felé, majd vissza a Söpteire, ahonnan érkeztek. Augusztus 16-án kamion gyorsulási verseny lesz: a Külsö Söptei úton rendezik meg a végső összecsapást.
Győrvári Sör és Csülökfesztivál
Nyugat-Magyarország legnagyobb bulija 2025 nyarán visszatér! Győrvári Sör és Csülökfesztivált 2025. augusztus 15-16-17-én rendezik - sztárvendégek egész sorával, isteni ételekkel és garantáltan óriási hangulattal érkezik a Győrvári Rendezvénytéren. Ez egy olyan fesztivál, ahol az ízlelőbimbóid is táncra perdülnek, a színpadon a hazai pop és mulatós zene élvonalbeli előadói szórakoztatnak majd. Három napon keresztül fergeteges koncertek, ízletes csülök, hideg sör és vidámpark vár mindenkit.
Programterv:
- Augusztus 15. 16:00 Fesztiválnyitás 17:00 Bomba Zenekar 19:30 A 2024-es X-faktor felfedezettje: Fehér Krisztián 20:30 RÚZSA MAGDI 22:30 Delta Zenekar
- Augusztus 16. 17:00 Jolly élő koncert 18:30 Döndi Duó 19:30 ZOLTÁN ERIKA 20:15 Dj Dominique fergeteg party 21:00 A NEOTON FAMÍLIA SZTÁRJAI 23:00 Fáraó bál
- Augusztus 17. 16:00 Shaby Blues Band 17:00 Brandnyúl mini disco 19:00 SOULWAVE élő koncert 20:30 KOWALSKY MEG A VEGA 22:30 Látványos tűzijáték VIDÁMPARK egész hétvégén! Gasztroélmények: ropogós csülök, hideg sör, és még sok más finomság!
Nemzetközi Folklórnapok és Városfesztivál Sárvár
Nádasdy-vár 2025. augusztus 16. szombat - augusztus 20. szerda. Idén 44. alkalommal szervezik meg a Sárvári Nemzetközi Folklórnapokat, illetve a most már hagyománnyá vált Városfesztivált.
- Augusztus 15., péntek: 18:00 Dávid Botond: Geofolk könyvbemutatóval egybekötött kiállításmegnyitó (Hild park) 2025.
- Augusztus 16., szombat: 11:00-16:00 Mesejurta gyerekeknek zenével, játékokkal 15:00-19:00 Kecskebuka népi játéktér az udvaron 15:00-19:00 Népi kézműves foglalkozások 16:00 Merende műhely Három kívánság - vásári páros alakoskodás 17:00 Zámborszki Eszter Társulata: A király nyulai 18:00 Csűrdöngölő Kulturális Egyesület: Sobri Jóska az én nevem 19:00 Lakatos Róbert és a RÉV folk koncert 20:00 Csűrdöngölő dalárda - bordalok és bormesék a borudvarban 21:00 godfater. koncert a nagyszínpadon - Tátrai Tibor és zenésztársai (Jegy: 3 500 Ft) 22:30 Fesztiválnyitó dínom-dánom
- Augusztus 17., vasárnap: 11:00-16:00 Mesejurta gyerekeknek zenével, játékokkal 15:00-19:00 Kecskebuka népi játéktér az udvaron 15:00-19:00 Népi kézműves foglalkozások 15:00 Merende műhely Cibere vajda és Koncz király párviadala 16:00 Ünnepélyes fesztiválmegnyitó 16:15 Világok tánca - Anglia, Magyarország, Mexikó, Szerbia, Szlovákia 19:30 ifj. Csoóri Sándor és az ötödik évszak koncertje 20:00 Mesekocsma – jelenetek a paraszti életből 21:00 Szalonna és Bandája népzenei koncert
Programajánló: Körmendi napok 2025
- Augusztus 15., péntek: VárKertMozi: 20.15 Hogyan tudnék élni nélküled?, 22.15: Made in Hungária. helyszín: Várkerti rendezvénytér.
- Augusztus 16., szombat: 9 óra Summer Hoops 3x3 kosárlabda, bálameccsek, bemutatók, sztárvendégek, kulturális műsorok. Helyszín: Szabadság tér. 17 óra: animal cannibals, 20 óra DENIZ és Orsovai Reni, 21 óra Midlife Crisis, 22.30 Sunrise Radnai DJ.
- Augusztus 17. vasárnap: 10 óra Kutyaszépségverseny, kutyás bemutatók, gazdi-állatorvos kérdezz – felelek!, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, kutyás kényeztetés, önkéntes sétáltatás, Helyszín: Batthyány-kastély, udvar. 16órától sörcsapoló Guinness Rekord Nagy Zoltán tapsterrel, sörcsapoló nagymesterrel, helyszín: Batthyány-kastély, udvar. 14 órától 17.30-ig Erős emberek Magyar Bajnoksága (105 kg). Helyszín: szabadság tér. 17.30: Mancs Őrjárat interaktív gyerekkoncert fotózkodási lehetőséggel a szabadság téren. 19.15 Szép Nyári nap – a Neoton Família legnagyobb slágerei a Super Troupers előadásában a Szabadság téren.
Városnap Jánosházán
Az augusztus 16-án, szombaton 14 órakor kezdődő rendezvényen minden korosztály talál magának programot. A színpadon sorra érkeznek a fellépők: 14:00 – Mohikán: Bódi László „Cipő” emlékkoncert – megható visszatekintés a Republic frontemberére, 16:00 – Postás Józsi – mulatós kedvelőknek kötelező, 17:00 – Ünnepi köszöntők: beszédet mond Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, valamint Kiss András, Jánosháza polgármestere. 19:00 Fábri Márk, 20:30 – Sugarloaf koncert – a fő attrakció, 22:00 – Utcabál a Vasi Vándor Duóval – mulatás hajnalig.