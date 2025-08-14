augusztus 14., csütörtök

Zene, tánc, mulatás hajnalig

26 perce

Programajánló hétvégére: a kamion felvonulástól a sör- és csülökfesztiválig

Címkék#tánc#koncert#fesztivál#színpad#program

Vas vármegye legjelentősebb kulturális és gasztronómiai eseményei a sokszínűségről, a közösségekről, a hagyományokról szólnak. E programajánló eseményei: Hungarian Truck Fest, Győrvári Sör és Csülökfesztivál, Nemzetközi Folklórnapok és Városfesztivál Sárvár, Körmendi Napok, Városnap Jánosházán.

Fotó: MW

Ez a programajánló most csak a hétvégi programokat  és a fesztiválok péntek, szombat, vasárnapi programjait veszi számba, a további részletekre később visszatérünk!

Programajánló
Programajánló: KOWALSKY MEG A VEGA augusztus 17-én 20.30-tól lép fel a Győrvári Csülökfesztiválon.   Fotó: MW

Hungarian Truck Fest Szombathely

DJ Kamionok Szombathelyen – augusztus 15-én 19 órától! Az autómonstrumok felpörgetik pénteken este felpörgetik a várost! A DJ kamionok a következő helyszíneken dübörögnek: Thököly I utca 39 – parkoló rész, Aréna utca 1 – Ferences Söröző Étterem előtti útszakasz szélső sáv, Bartók Béla körút 39 – Claudius Hotel kijárati öböl. Fontos útvonal változás: a közlekedési hatóság jelzése szerint a Metro előtti szakaszon félpályás útzár lesz, így arra nem tudnak menni. Ezért a Szófia utcából jobbra kanyarodnak a 11-es Huszár útra, onnan a Bocskai körút felé, majd vissza a Söpteire, ahonnan érkeztek. Augusztus 16-án kamion gyorsulási verseny lesz: a Külsö Söptei úton rendezik meg a végső összecsapást.

Győrvári Sör és Csülökfesztivál

Nyugat-Magyarország legnagyobb bulija 2025 nyarán visszatér! Győrvári Sör és Csülökfesztivált 2025. augusztus 15-16-17-én rendezik - sztárvendégek egész sorával, isteni ételekkel és garantáltan óriási hangulattal érkezik a Győrvári Rendezvénytéren. Ez egy olyan fesztivál, ahol az ízlelőbimbóid is táncra perdülnek, a színpadon a hazai pop és mulatós zene élvonalbeli előadói szórakoztatnak majd. Három napon keresztül fergeteges koncertek, ízletes csülök, hideg sör és vidámpark vár mindenkit.

Programterv: 

  • Augusztus 15.  16:00 Fesztiválnyitás 17:00 Bomba Zenekar 19:30 A 2024-es X-faktor felfedezettje: Fehér Krisztián 20:30 RÚZSA MAGDI  22:30 Delta Zenekar 
  • Augusztus 16.  17:00 Jolly élő koncert 18:30 Döndi Duó 19:30 ZOLTÁN ERIKA  20:15 Dj Dominique fergeteg party  21:00 A NEOTON FAMÍLIA SZTÁRJAI  23:00 Fáraó bál 
  • Augusztus 17.  16:00 Shaby Blues Band 17:00 Brandnyúl mini disco 19:00 SOULWAVE élő koncert  20:30 KOWALSKY MEG A VEGA  22:30 Látványos tűzijáték  VIDÁMPARK egész hétvégén! Gasztroélmények: ropogós csülök, hideg sör, és még sok más finomság!
Programajánló
programajánló: Rúzsa MAgdi a Győrvári Sör és Csülökfesztiválon ad koncertet. Fotó: MW

 

Nemzetközi Folklórnapok és Városfesztivál Sárvár 

Nádasdy-vár 2025. augusztus 16. szombat - augusztus 20. szerda. Idén 44. alkalommal szervezik meg a Sárvári Nemzetközi Folklórnapokat, illetve a most már hagyománnyá vált Városfesztivált.

  • Augusztus 15., péntek: 18:00 Dávid Botond: Geofolk könyvbemutatóval egybekötött kiállításmegnyitó (Hild park)    2025. 
  • Augusztus 16., szombat: 11:00-16:00 Mesejurta gyerekeknek zenével, játékokkal  15:00-19:00 Kecskebuka népi játéktér az udvaron  15:00-19:00 Népi kézműves foglalkozások  16:00 Merende műhely Három kívánság - vásári páros alakoskodás 17:00 Zámborszki Eszter Társulata: A király nyulai  18:00 Csűrdöngölő Kulturális Egyesület: Sobri Jóska az én nevem  19:00 Lakatos Róbert és a RÉV folk koncert  20:00 Csűrdöngölő dalárda - bordalok és bormesék a borudvarban 21:00 godfater. koncert a nagyszínpadon - Tátrai Tibor és zenésztársai (Jegy: 3 500 Ft)  22:30 Fesztiválnyitó dínom-dánom     
  • Augusztus 17., vasárnap: 11:00-16:00 Mesejurta gyerekeknek zenével, játékokkal  15:00-19:00 Kecskebuka népi játéktér az udvaron  15:00-19:00 Népi kézműves foglalkozások  15:00 Merende műhely Cibere vajda és Koncz király párviadala 16:00 Ünnepélyes fesztiválmegnyitó 16:15 Világok tánca - Anglia, Magyarország, Mexikó, Szerbia, Szlovákia  19:30 ifj. Csoóri Sándor és az ötödik évszak koncertje  20:00 Mesekocsma – jelenetek a paraszti életből  21:00 Szalonna és Bandája népzenei koncert     

 

Programajánló: Körmendi napok 2025

  • Augusztus 15., péntek: VárKertMozi: 20.15 Hogyan tudnék élni nélküled?, 22.15: Made in Hungária. helyszín: Várkerti rendezvénytér. 
  • Augusztus 16., szombat: 9 óra Summer Hoops 3x3 kosárlabda, bálameccsek, bemutatók, sztárvendégek, kulturális műsorok. Helyszín: Szabadság tér. 17 óra: animal cannibals, 20 óra DENIZ és Orsovai Reni, 21 óra Midlife Crisis, 22.30 Sunrise Radnai DJ. 
  • Augusztus 17. vasárnap: 10 óra Kutyaszépségverseny, kutyás bemutatók, gazdi-állatorvos kérdezz – felelek!, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, kutyás kényeztetés, önkéntes sétáltatás, Helyszín: Batthyány-kastély, udvar. 16órától sörcsapoló Guinness Rekord Nagy Zoltán tapsterrel, sörcsapoló nagymesterrel, helyszín: Batthyány-kastély, udvar. 14 órától 17.30-ig Erős emberek Magyar Bajnoksága (105 kg). Helyszín: szabadság tér. 17.30: Mancs Őrjárat interaktív gyerekkoncert fotózkodási lehetőséggel a szabadság téren. 19.15 Szép Nyári nap – a Neoton Família legnagyobb slágerei a Super Troupers előadásában a Szabadság téren.

Városnap Jánosházán 

Az augusztus 16-án, szombaton 14 órakor kezdődő rendezvényen minden korosztály talál magának programot. A színpadon sorra érkeznek a fellépők: 14:00 – Mohikán: Bódi László „Cipő” emlékkoncert – megható visszatekintés a Republic frontemberére, 16:00 – Postás Józsi – mulatós kedvelőknek kötelező, 17:00 – Ünnepi köszöntők: beszédet mond Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, valamint Kiss András, Jánosháza polgármestere. 19:00 Fábri Márk, 20:30 – Sugarloaf koncert – a fő attrakció, 22:00 – Utcabál a Vasi Vándor Duóval – mulatás hajnalig.

 

 

