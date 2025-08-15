Programajánló: Petrás Mária ad koncertet a Gencspáti Szentkúton

Petrás Mária népdalénekes egyébként keramikus is, az MMA rendes tagja és tagja az Olasz Katolikus Művészek Szövetségének. Csángó földműves szülők gyermekeként 1957-ben Moldvában, Diószénben született. Nyolcan voltak testvérek. Diószén elemi iskolájában elvégezte a tíz osztályt, majd Hétfaluban folytatta tanulmányait egy szakmunkásképzőben, amelyet kitüntetéssel fejezett be mint elektroműszerész. Szakirányú tanulmányait 1975–1978 között Brassóban kezdte a Képzőművészeti Népfőiskola grafika szakán, majd felsőfokú tanulmányait 1990-től Magyarországon folytatta Magyar Iparművészeti Főiskola keramikus szakán, Budapesten, a keramikus mesterképzőt Kecskeméten végezte. 2001 óta lakik Pomázon, ahol saját műtermében dolgozik. Férje Döbrentei Kornél magyar költő. Elsősorban figurális kerámiákat készít. Biblikus témájú domborműveiben, szobraiban a csángó falvak imái és énekei elevenednek meg.