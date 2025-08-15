augusztus 15., péntek

Napkelettől napnyugatig

Programajánló: Petrás Mária ad koncertet a Gencspáti Szentkúton

Napkelettől napnyugatig címmel ad koncertet az Örökség-díjas, Prima Primissima és Kossuth-díjas Petrás Mária népdalénekes augusztus 17-én, vasárnap 19.30-tól a Gencsapáti Szentkúton.

Programajánló: Petrás Mária Napkelettől napnyugatig című koncertjét a Gencsapáti Szentkúti Esték koncertsorozat keretében tekinthetik meg az érdeklődők.

Programajánló
Programajánló: Petrás Mária vasárnap este ad koncertet zenekarával a Gencsapáti Szentkúton. Forrás: Művelődési Ház, Gencsapáti


 

Petrás Mária népdalénekes egyébként keramikus is, az MMA rendes tagja és tagja az Olasz Katolikus Művészek Szövetségének. Csángó földműves szülők gyermekeként 1957-ben Moldvában, Diószénben született. Nyolcan voltak testvérek. Diószén elemi iskolájában elvégezte a tíz osztályt, majd Hétfaluban folytatta tanulmányait egy szakmunkásképzőben, amelyet kitüntetéssel fejezett be mint elektroműszerész.  Szakirányú tanulmányait 1975–1978 között Brassóban kezdte a Képzőművészeti Népfőiskola grafika szakán, majd felsőfokú tanulmányait 1990-től Magyarországon folytatta Magyar Iparművészeti Főiskola keramikus szakán, Budapesten, a keramikus mesterképzőt Kecskeméten végezte. 2001 óta lakik Pomázon, ahol saját műtermében dolgozik. Férje Döbrentei Kornél magyar költő.  Elsősorban figurális kerámiákat készít. Biblikus témájú domborműveiben, szobraiban a csángó falvak imái és énekei elevenednek meg. 

Programajánló - amit a Gencsapáti Szentkúton vasárnap este hallhatunk 

 A Gencsapáti Szentkúton archaikus imák, tradicionális moldvai dallamok és keleti párhuzamok szólalnak meg. Közreműködik: Petrás Mária és zenekara: Szokolay Dongó Balázs – furulya, kaval, torok-doromb, duda, Martus Éva – tekerő,dob, Nyiri László- hegedű, Petrás Mária –„sámán”– hejgetős dob, ének, Kiss Krisztián – koboz, Pánczél Kristóf – orgona, ének.

 

