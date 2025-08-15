2 órája
Programajánló: Petrás Mária ad koncertet a Gencspáti Szentkúton
Napkelettől napnyugatig címmel ad koncertet az Örökség-díjas, Prima Primissima és Kossuth-díjas Petrás Mária népdalénekes augusztus 17-én, vasárnap 19.30-tól a Gencsapáti Szentkúton.
Programajánló: Petrás Mária Napkelettől napnyugatig című koncertjét a Gencsapáti Szentkúti Esték koncertsorozat keretében tekinthetik meg az érdeklődők.
Petrás Mária népdalénekes egyébként keramikus is, az MMA rendes tagja és tagja az Olasz Katolikus Művészek Szövetségének. Csángó földműves szülők gyermekeként 1957-ben Moldvában, Diószénben született. Nyolcan voltak testvérek. Diószén elemi iskolájában elvégezte a tíz osztályt, majd Hétfaluban folytatta tanulmányait egy szakmunkásképzőben, amelyet kitüntetéssel fejezett be mint elektroműszerész. Szakirányú tanulmányait 1975–1978 között Brassóban kezdte a Képzőművészeti Népfőiskola grafika szakán, majd felsőfokú tanulmányait 1990-től Magyarországon folytatta Magyar Iparművészeti Főiskola keramikus szakán, Budapesten, a keramikus mesterképzőt Kecskeméten végezte. 2001 óta lakik Pomázon, ahol saját műtermében dolgozik. Férje Döbrentei Kornél magyar költő. Elsősorban figurális kerámiákat készít. Biblikus témájú domborműveiben, szobraiban a csángó falvak imái és énekei elevenednek meg.
Programajánló - amit a Gencsapáti Szentkúton vasárnap este hallhatunk
A Gencsapáti Szentkúton archaikus imák, tradicionális moldvai dallamok és keleti párhuzamok szólalnak meg. Közreműködik: Petrás Mária és zenekara: Szokolay Dongó Balázs – furulya, kaval, torok-doromb, duda, Martus Éva – tekerő,dob, Nyiri László- hegedű, Petrás Mária –„sámán”– hejgetős dob, ének, Kiss Krisztián – koboz, Pánczél Kristóf – orgona, ének.