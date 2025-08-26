Püspöki Palota – szeptemberben kezdődik az új koncertsorozat

A Püspöki Palota dísztermében hallható koncerteket dr. Perger Gyula atya, a Szily János Egyházmegyei Látogatóközpont igazgatója szervezi, rendkívül népszerű a szombathelyi közönség körében, sőt a környező településekről is szoktak jönni zeneszeretők.

A Capella Savaria tavasszal annyi érdeklődőt vonzott, hogy már aznap be kellett volna tenni egy másik koncertet délutánra az esti elé. Az nem volt lehetséges, de rögtön kitűzték az őszi hangverseny időpontját, hogy a közönség kedvére tegyenek. Fotó: VN-archív/Szendi Péter

Az előző félévben a Capella Savaria hangversenye közkívánatra jött létre, és akkora volt az érdeklődés, hogy szükséges lett volna betenni egy délutáni előadást az esti elé, de mivel ez nem volt lehetségs, rögtön kitűztek egy másik koncertet a következő évadra. Ennek lehetünk fültanúi szeptember 19-én, pénteken 19 órától: a Capella Savaria olasz barokk estjén Vivaldi, Geminiani concertoi csendülnek fel.

A Capella Savaria a legrégebbi, korhű hangszereken játszó kamarazenekar Magyarországon, több mint negyven évvel ezelőtt alakult Szombathelyen. 1991-ben, fennállásának 10. évfordulóján Liszt-díjjal tüntették ki, 2006-ban – a 25. jubileumon – a Prima Primissima szakmai és közönségdíjat is a Capella Savariának ítélték Vas megyében. A művészeti vezető és koncertmester, Kalló Zsolt a hangversenyeken szellemes, humorral átszőtt szakmai kísérőszövegekkel avatja be a hallgatóságot az elhangzó muzsikába.

Október 17-én 19 órától Mocsári Károly Liszt Ferenc-díjas zongoraművész ad hangversenyt a Püspöki Palota dísztermében. Mocsáry Károly már főiskolás éveiben is több rangos nemzetközi verseny díjazottja volt. 1984 óta az öt kontinens több mint negyven országának jelentős koncerttermeiben lépett fel, mint a Schauspielhaus és a Reichstag Berlinben, a bonni Beethoven Halle, a stuttgarti Liederhalle, a londoni Wigmore Hall, Royal Festival Hall, a manchesteri Free Trade Hall, Royal Exchange Theatre, a párizsi Salle Gaveau, Theatre des Champs Elysées, Theatre de la Ville, Auditorium de Louvre, a zágrábi Lisinski Hall, a montreali Theatre Maisonneuve, a mexikói és katari Operaház. Nemzetközi zongoraversenyeken zsűrizik. A Francia Liszt Társaság művészeti szaktanácsadója.

November 20-án, csütörtökön 19 órától visszatér rajongói közé a Capella Savaria, ezúttal német barokk estet ad: Händel, Telemann és Bach művei szólalnak meg.