Püspöki Palota – szeptemberben kezdődik az új koncertsorozat
Újra indul ősszel a korábbi félévekben nagy sikert aratott koncertsorozat a Püspöki Palotában. A komolyzenei hangversenyek lenyűgöző környezetben kapnak méltó teret a megszólaláshoz, így a Püspöki Palota mint „kultúrpalota”, mint „a zene háza” működik.
László Attila a Püspöki Palotában lép fel.
Fotó: Merklin Tímea
A Püspöki Palota dísztermében hallható koncerteket dr. Perger Gyula atya, a Szily János Egyházmegyei Látogatóközpont igazgatója szervezi, rendkívül népszerű a szombathelyi közönség körében, sőt a környező településekről is szoktak jönni zeneszeretők.
Az előző félévben a Capella Savaria hangversenye közkívánatra jött létre, és akkora volt az érdeklődés, hogy szükséges lett volna betenni egy délutáni előadást az esti elé, de mivel ez nem volt lehetségs, rögtön kitűztek egy másik koncertet a következő évadra. Ennek lehetünk fültanúi szeptember 19-én, pénteken 19 órától: a Capella Savaria olasz barokk estjén Vivaldi, Geminiani concertoi csendülnek fel.
A Capella Savaria a legrégebbi, korhű hangszereken játszó kamarazenekar Magyarországon, több mint negyven évvel ezelőtt alakult Szombathelyen. 1991-ben, fennállásának 10. évfordulóján Liszt-díjjal tüntették ki, 2006-ban – a 25. jubileumon – a Prima Primissima szakmai és közönségdíjat is a Capella Savariának ítélték Vas megyében. A művészeti vezető és koncertmester, Kalló Zsolt a hangversenyeken szellemes, humorral átszőtt szakmai kísérőszövegekkel avatja be a hallgatóságot az elhangzó muzsikába.
Október 17-én 19 órától Mocsári Károly Liszt Ferenc-díjas zongoraművész ad hangversenyt a Püspöki Palota dísztermében. Mocsáry Károly már főiskolás éveiben is több rangos nemzetközi verseny díjazottja volt. 1984 óta az öt kontinens több mint negyven országának jelentős koncerttermeiben lépett fel, mint a Schauspielhaus és a Reichstag Berlinben, a bonni Beethoven Halle, a stuttgarti Liederhalle, a londoni Wigmore Hall, Royal Festival Hall, a manchesteri Free Trade Hall, Royal Exchange Theatre, a párizsi Salle Gaveau, Theatre des Champs Elysées, Theatre de la Ville, Auditorium de Louvre, a zágrábi Lisinski Hall, a montreali Theatre Maisonneuve, a mexikói és katari Operaház. Nemzetközi zongoraversenyeken zsűrizik. A Francia Liszt Társaság művészeti szaktanácsadója.
November 20-án, csütörtökön 19 órától visszatér rajongói közé a Capella Savaria, ezúttal német barokk estet ad: Händel, Telemann és Bach művei szólalnak meg.
December 4-én, csütörtökön 19 órától László Attila, a Csillag születik harmadik szériájának győztese, erdélyi magyar Fonogram-díjas énekest hallhatjuk egy adventi és karácsonyváró hangversenyen. László Attila sokadszor lép fel Vas vármegyében, ahol nagyon megszerette őt a közönség, és ő is megkedvelte az itt élőket. Koncertjein könnyedén, örömmel és szeretettel teremt közvetlen kapcsolatot hallgatóival, akik - amikor tehetik -, vele énekelnek.
A Püspöki Palota dísztermében: Vecsei H. Miklós, a Semmelweis film főszereplőjének estje
Vecsei H. Miklós Junior Prima-díjas magyar színész. 13 éves korában Kozma Imre atya hittanóráinak hatására kezdett írni. Legfőbb színészi példaképeinek Bertók Lajost, Kaszás Attilát és Páger Antalt tartja. A Pál utcai fiúk színházi darabban Nemecsek Ernőt alakította. A 2023. év legnézettebb magyar filmje, a Semmelweis főszereplője. 2024-től a Nemzet Színház tagja.
December 12-én, pénteken 19 órától Vecsei H. Miklós estjét láthatjuk-hallhatjuk a Püspöki Palota dísztermében.