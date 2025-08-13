Rábagyarmat Község Önkormányzata a Rábagyarmat Jövőjéért Egyesülettel közösen rendezte meg az idei falunapot és főzőversenyt. A versenyt az önkormányzat anyagiakban is támogatta. Az eseményt Nagy Anita, az egyesület elnöke nyitotta meg. Nagy öröm, hogy a versengés igazán népszerű volt most is: jól jellemzi ezt, hogy tizenhét csapat nevezett és vett részt a jó hangulatú programon. „Az egyesület idén már harmadik éve szervezett főzőversenyt, és ezt szeretné a jövőben is folytatni, hagyománnyá tenni" – számolt be lapunknak Nagy Anita.

Rábagyarmat családi napot és főzőversenyt rendezett

Fotó: Nagy Anita

Kik főznek legjobban Rábagyarmaton?

Megtudtuk a győztesek rangsorát is! A három legjobb díjat kapott, akik a következők voltak:

harmadik helyezett a Tuti Főzde N&P (cigánypecsenyés prószapáros, két megye egy gyomor),

második lett a ZsolTimi: (babgulyás Borsodiasan),

míg a képzeletbeli dobogó tetejére a Mi Hárman nevű formáció került csülkös babgulyással, cipóban.

Jól jellemzi a sokszínű felhozatalt és fantáziadús csapatokat, hogy az ételek közt akadt még pincepörkölt, lucskos káposzta, baboskáposzta, csülkös körömpölkölt és ricset is. Mint megtudtuk, ez utóbbi egy sólethez hasonló, de annál könnyebb és sokoldalúbb fogás.

Az ételeket háromtagú zsűri pontozta: Bohus Gábor, a rönöki Székely Tanya Csárda üzletvezetője, Dancses Károlyné (Juci) a Rábagyarmati főzőkonyha főszakácsa, valamit Henics Péter, az Alcufer Kft Körmendi telephelyének vezetője. A csapatok emléklapot és a főzőversenyre készült egyedi kötényt kaptak.

Szórakozás és közösség

A délutáni falunapot Laczó András, a község polgármestere nyitotta meg. A fellépők voltak többek közt a Batyi Fusion együttes, Jurina Bea &Szilinyi Arnold és a Rábagyarmati Szenior Tánccsoport is. A kicsiket-nagyokat a délután folyamán légvár, arcfestés, kézműves foglalkozás várta, de természetesen akadtak finomságok is, mint például a popcorn, vattacukor, főtt kukorica vagy éppen palacsinta. A közösségi ebéd étele a sertéspörkölt volt: zöldborsóval és csirkemájjal tették még gazdagabbá. Este bállal zárult a nap.

