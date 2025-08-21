Kenyérsütő versennyel ünnepeltek Rábagyarmaton

Rábagyarmat Község Önkormányzata első alkalommal rendezte meg kenyérsütő versenyét, illetve házi rétessel is meglepte a település lakóit, illetve az érdeklődőket. Kedden délután már nagy volt az izgalom: "Mi már készülünk az estére a hamisítatlan házi rétessel: lesz káposztás, meggyes, mákos, túrós, de szilvás és almás étekkel is várunk mindenkit! Lesz zsíros deszka és házi finom felvágott! Később, ha erre jártok, térjetek be az Öregházhoz egy finom falatra!" – ezekkel a szavakkal várták a helyieket és az érdeklődőket az eseményre.

Rábagyarmaton kenyérsütő versennyel ünnepeltek a helyiek

Fotó: VN/Laczó András

Mit sütöttek ki Rábagyarmaton?

Rétessütés, kóstolás és kenyérsütő verseny, az augusztus huszadiki ünnep előestéjén. Első alkalommal rendezték meg a kenyérsütő versenyt: a rendezvényhez az államalapítás ünnepe adta az ötletet, a hagyományokhoz méltó új kenyér bemutatása révén. Öt kenyér került a zsűri elé, ebből az öt fantasztikus kinézetű és ropogós kenyérből kerültek ki a helyezettek. Mint Laczó András polgármestertől megtudtuk, nem volt könnyű a választás, hiszen nem csak a kinézet, hanem az íz is nagyszerűen sikerült mind az öt esetben.

A versenyt követően estébe nyúló beszélgetés és mulatság vette kezdetét. Rábagyarmat Község Önkormányzata köszönetet mondott minden támogatónak, segítőnek, akik bármi módon hozzájárultak a sikeres rendezvényhez – és persze minden megjelent falubelinek. Bíznak benne, hogy a hagyomány jövő folytatódik…

