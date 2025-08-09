Razzia: ellepik a rendőrök az utakat a hétvégén

A rendőrség fokozott ellenőrzést végez Magyarország teljes területén a razzia egész héten tart és hétvégén újabb fokozatba kapcsol. Az akció az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) kezdeményezésére valósul meg, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A sebességet ellenőrzik kiemelten ezekben a napokban – írja a police.hu.

Razziáznak a rendőrök, bárhonnan mérhetik a sebességet

Forrás: police.hu

Razzia a hétvégén: bárhol találkozhatsz traffipaxokkal

A cél a gyorshajtók kiszűrése, mivel a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka továbbra is az abszolút és relatív sebességtúllépés.

2024-ben Magyarországon 14 687 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset volt, a legtöbb a gyorshajtás miatt.

Az év legveszélyesebb hónapján amúgy már túl vagyunk. Minden évben akkor történik a legtöbb halálos baleset. A KSH adatai szerint a legveszélyesebb időszak a reggel 7-8 és a délután 16-17 óra, a napok közül pedig a péntek az, amikor a legtöbb baleset történik a hazai utakon.

A ROADPOL részeként a rendőrség legutóbb júniusban tartott országos közúti ellenőrzést az ország teljes területén. Akkor alkohol- és drogmaraton elnevezésű ellenőrzést is végrehajttak és az ittas vezetőket szűrték ki a forgalomból.