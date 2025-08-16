TOP3 rejtett, csendes pihenőhely Vas vármegyében – te is elbújnál néha?

Magány, csend, nyugalom, esetleg még tétlenség is? Ami néha riasztó, az máskor éppen a legvonzóbb tud lenni, nem igaz? És a nyár szépsége annyira vonz a természetbe, hogy csuda – csak a legtöbb hellyel az a probléma, hogy: másokat is. Igen, igen, szeretjük embertársainkat… de néha azért szívesebben mennénk olyan rejtett helyekre, ahol rajtunk kívül éppen senki más nincsen. Madárdal, patakcsobogás, a hatalmas erdők ölelése, a lomb susogása: kit ne vonzana? Íme, három remek helyszín egy kis feltöltődésre, amik esetleg csak karnyújtásnyira vannak!

Rejtett, csendes, búvó- és pihenőhelyek Vas vármegyében

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Perenye: Harangláb melletti, rejtett erdei pihenő

Perenye szélén, a kis falusi harangláb közelében indul egy keskeny erdei út, amely hamar egy nyugodt tisztásra vezet. A pihenőhelyen néhány fapad és asztal található, a környéket pedig tölgyek és bükkök árnyékolják. Tavasszal a tisztást virágzó erdei növények lepik el, nyáron pedig kellemesen hűs, szélvédett menedéket nyújt a fák között. Mivel nincs jelzett turistaút a közelben, a helyet főként csak a falubeliek ismerik, így gyakran teljesen egyedül lehet élvezni a nyugalmat.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Szarvaskend: Vörös-kő forrás és patakvölgy

Szarvaskend határában, egy rövid erdei ösvény végén található a Vörös-kő forrás, amely kristálytiszta, hűvös vizével a környék egyik legfrissítőbb természeti kincse. A forrás mellett kis fahíd és pihenőpad is van, a közelében pedig a patak csörgedezik, amely tavasszal és esősebb időszakban különösen hangulatos. A helyet körbeölelő erdő árnyas lombja alatt nyáron is hűvös marad a levegő, így igazi menedék a meleg napokon. Kevés kiránduló ismeri, ezért szinte mindig csend és nyugalom várja az ide látogatót.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Horvátnádalja: Pinka-malom

A Horvátnádalján található Pinka-malom a Pinka partján áll, és bár ma már nem működik, a térség ipartörténeti emlékeinek egyik legszebb példája. A kőből és fából épült malomépület környezete idilli: a lassan hömpölygő patak, a nádas part és a közeli rétek békés hangulatot árasztanak. A hely érdekessége, hogy a malomkerék helye és a vízbevezető csatorna még ma is látható, így könnyen elképzelhető, hogyan működött egykor. Tavasszal és nyáron a környék virágos rétjei és a patak menti ligeterdő gazdag élővilága miatt különösen szép kirándulóhely. Olyankor kevésbé ajánlott, mint csendes pihenőhely, hiszen a mellette található Dobogó-erdő milliónyi tőzikéje tömegeket vonz…

