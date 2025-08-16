26 perce
TOP3 rejtett, csendes pihenőhely Vas vármegyében – te is elbújnál néha?
A nyári pörgés közben-után nem kevesen érzik úgy, hogy hú, azért jó lenne egy kicsit szusszanni is. Ajánlunk három kiváló csendes, rejtett búvóhelyet Vasban!
Magány, csend, nyugalom, esetleg még tétlenség is? Ami néha riasztó, az máskor éppen a legvonzóbb tud lenni, nem igaz? És a nyár szépsége annyira vonz a természetbe, hogy csuda – csak a legtöbb hellyel az a probléma, hogy: másokat is. Igen, igen, szeretjük embertársainkat… de néha azért szívesebben mennénk olyan rejtett helyekre, ahol rajtunk kívül éppen senki más nincsen. Madárdal, patakcsobogás, a hatalmas erdők ölelése, a lomb susogása: kit ne vonzana? Íme, három remek helyszín egy kis feltöltődésre, amik esetleg csak karnyújtásnyira vannak!
Perenye: Harangláb melletti, rejtett erdei pihenő
Perenye szélén, a kis falusi harangláb közelében indul egy keskeny erdei út, amely hamar egy nyugodt tisztásra vezet. A pihenőhelyen néhány fapad és asztal található, a környéket pedig tölgyek és bükkök árnyékolják. Tavasszal a tisztást virágzó erdei növények lepik el, nyáron pedig kellemesen hűs, szélvédett menedéket nyújt a fák között. Mivel nincs jelzett turistaút a közelben, a helyet főként csak a falubeliek ismerik, így gyakran teljesen egyedül lehet élvezni a nyugalmat.
Szarvaskend: Vörös-kő forrás és patakvölgy
Szarvaskend határában, egy rövid erdei ösvény végén található a Vörös-kő forrás, amely kristálytiszta, hűvös vizével a környék egyik legfrissítőbb természeti kincse. A forrás mellett kis fahíd és pihenőpad is van, a közelében pedig a patak csörgedezik, amely tavasszal és esősebb időszakban különösen hangulatos. A helyet körbeölelő erdő árnyas lombja alatt nyáron is hűvös marad a levegő, így igazi menedék a meleg napokon. Kevés kiránduló ismeri, ezért szinte mindig csend és nyugalom várja az ide látogatót.
Horvátnádalja: Pinka-malom
A Horvátnádalján található Pinka-malom a Pinka partján áll, és bár ma már nem működik, a térség ipartörténeti emlékeinek egyik legszebb példája. A kőből és fából épült malomépület környezete idilli: a lassan hömpölygő patak, a nádas part és a közeli rétek békés hangulatot árasztanak. A hely érdekessége, hogy a malomkerék helye és a vízbevezető csatorna még ma is látható, így könnyen elképzelhető, hogyan működött egykor. Tavasszal és nyáron a környék virágos rétjei és a patak menti ligeterdő gazdag élővilága miatt különösen szép kirándulóhely. Olyankor kevésbé ajánlott, mint csendes pihenőhely, hiszen a mellette található Dobogó-erdő milliónyi tőzikéje tömegeket vonz…
