42 perce

Répcelak összefog a rászoruló családért

#adománygyűjtési#Répcelak#adomány

A helyi családsegítő szolgálat bútor- és háztartásigép-adományokat keres egy rászoruló család részére. Répcelak lakói most valódi változást hozhatnak valaki életébe.

Répcelakon adománygyűjtést szerveznek egy rászoruló család számára

Forrás: Illusztráció/Freepik

A Répcelakon működő családsegítő szolgálat fontos felhívással fordult a lakossághoz: egy helyi rászoruló család számára szerveznek adománygyűjtést. Jó állapotú emeletes ágyat, mosógépet és ruhás szekrényt keresnek. Ezek az alapvető berendezési tárgyak és háztartási eszközök lehetővé tennék, hogy a család kényelmesebben és méltóbb körülmények között élhessen.

Forrás: Illusztráció/Freepik

Répcelak segítő kezet nyújt a bajban

A felajánlásokat Tulok-Tóth Andrea családsegítő fogadja a 06-30/537-5009-es telefonszámon való egyeztetést követően. Az adományozók akár saját otthonukban feleslegessé vált bútorokat és gépeket is átadhatnak, amelyek más számára hatalmas segítséget jelentenek. A kezdeményezés célja, hogy a közösség összefogásával minél gyorsabban pótolják a hiányzó tárgyakat.

 

