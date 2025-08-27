Répcelak ünnepelt: Hantó Imre 80 éves lett

Répcelak nyugdíjas klubjában hagyomány, hogy felköszöntik a kerek életévüket betöltő tagokat. Ezúttal azonban különleges alkalomra gyűltek össze: Hantó Imre nemcsak a kerek születésnapját ünnepelte, hanem feleségével együtt 55 éve mondták ki a boldogító igent.

Nyolcvanadik születésnapot és házassági évfordulót ünnepeltek egyszerre Répcelakon

Forrás: Facebook/Répce TV

Ünnep Répcelakon: 80 év és 55 házasságban eltöltött év

- Ritka dolog, hogy házaspárt köszönthetünk ilyen jeles alkalomból – kezdte meg a Répce TV tudósítása szerint az ünnepi beszédek sorát Vizvárdy Tamásné klubvezető. – Sajnos többen vagyunk, akiknek ez nem adatott meg, ezért különösen becsüljük meg a mai ünnepet.

Kutasi László klubtárs hangsúlyozta: Hantó Imre rendkívül sokoldalú ember, akit a közösség családfőként, munkatársként, kocsmárosként és közéleti szereplőként is tisztelt.

Sokféle szerepben bizonyított, és mindenhol megbecsülést vívott ki magának

– emelte ki. Fehérné Istenes Irén hozzátette: mindebben nagy szerepe volt a szeretetteljes családi háttérnek, amelyet felesége és gyermekei biztosítottak számára.

Az ünnepségen Szabó József polgármester is részt vett, aki jókívánságait fejezte ki és egy üveg borral kedveskedett az ünnepeltnek. Hantó Imre meghatottan köszönte meg a figyelmességet, kiemelve: „A legfontosabb, hogy békével, szeretettel és tisztelettel bánjunk mindenkivel – így lesz boldog és kiegyensúlyozott az élet.”

Az esemény csúcspontja a torta érkezése volt, amit Mesterházi Dénesné, a klub korelnöke pohárköszöntője után vágtak fel. A megható pillanatokat kötetlen beszélgetések, közös uzsonna és baráti hangulat tette teljessé.