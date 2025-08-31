augusztus 31., vasárnap

Répcelaki sajtgyár: így segítenek a dolgozóknak a bezárás után

Címkék#Savencia#Medve sajt#Répcelak#sajtgyár#bezárás

A répcelaki képviselő-testület augusztusi ülésén napirendre került a város egyik legfontosabb munkahelyének sorsa. A répcelaki sajtgyár bezárása komoly kihívás elé állítja a települést és a dolgozókat egyaránt.

Répcelaki sajtgyár: így segítenek a dolgozóknak a bezárás után

Répcelaki sajtgyár: így működött az üzem az 1960-as években

Fotó: Szendi Péter

Csütörtökön tartotta meg augusztusi ülését a répcelaki képviselő-testület, amelyen szóba került a répcelaki sajtgyár bezárása is. Szabó József polgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a sajtgyár vezetői megerősítették: a korábban bejelentett gyárbezárás az ütemezésnek megfelelően fog végbemenni - írta meg a Répce TV.

Az augusztusi testületi ülésen Szabó József polgármester a répcelaki sajtgyár bezárásának ütemtervéről is beszélt a képviselőknek
Forrás: Facebook/Répce TV

Répcelaki sajtgyár: ősszel állásbörzét szervez a cég

Mint elhangzott, a cég ősszel állásbörzét szervez annak érdekében, hogy segítséget nyújtson azoknak a dolgozóknak, akik nem szeretnének a Savencia más üzemeiben – például Veszprémben vagy Kemptenben – munkát vállalni.

Stratégiai átalakítás a Savenciánál

Ahogyan arról korábban beszámoltunk: a Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. hazai tevékenységének átszervezését tervezi, ennek részeként pedig bezárja a répcelaki ömlesztettsajtgyártó üzemet. A vállalat közleményében a döntést az üzletvitel és az ellátási lánc biztonságának, valamint fenntarthatóságának biztosításával indokolta. A cég ipari stratégiája alapján az elmúlt években több millió eurós befektetéssel a veszprémi üzem vált a panírozott termékek európai gyártási és kutatás-fejlesztési központjává, ahol további fejlesztések is várhatók. Az ömlesztettsajt-termékek előállítása fokozatosan a németországi Kempten korszerű gyárába kerül át.

160 dolgozót érint a bezárás

A bezárás várhatóan 2025 végéig valósul meg, és körülbelül 160 munkatársat érint. A Savencia ígérete szerint a vállalat célja, hogy az érintett dolgozók számára új lehetőségeket biztosítson – elsősorban másik telephelyen, de azok számára, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, a törvényben és a kollektív szerződésben foglaltaknál kedvezőbb végkielégítési csomagot kínál.

