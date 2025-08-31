Répcelaki sajtgyár: így segítenek a dolgozóknak a bezárás után

Csütörtökön tartotta meg augusztusi ülését a répcelaki képviselő-testület, amelyen szóba került a répcelaki sajtgyár bezárása is. Szabó József polgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a sajtgyár vezetői megerősítették: a korábban bejelentett gyárbezárás az ütemezésnek megfelelően fog végbemenni - írta meg a Répce TV.

Forrás: Facebook/Répce TV

Répcelaki sajtgyár: ősszel állásbörzét szervez a cég

Mint elhangzott, a cég ősszel állásbörzét szervez annak érdekében, hogy segítséget nyújtson azoknak a dolgozóknak, akik nem szeretnének a Savencia más üzemeiben – például Veszprémben vagy Kemptenben – munkát vállalni.