Repülővel törték szét a jégfelhőket

Tavaly májusban jégeső és zord időjárás sújtotta Burgenlandban Gyanafalva (Jennersdorf) és Németújvár (Güssing) járását. Némethidegkút (Deutsch Kaltenbrunn) község most elsőként a tartományban csatlakozott a jégeső elleni védekezési programhoz: repülőgéppel lövik szét a jégfelhőket.

Vaol.hu

A gazdák, borászok és gyümölcstermesztők számára egy heves vihar egy egész szezont tönkretehet. A biztosító fizethet ugyan, de ez nem pótolja a kiesett terményt. Tavaly májusban minden perceken belül elpusztult - mondta az ORF-nek a némethidegkúti Rudolf Wagner.

2026-tól Burgenlandba is lehet majd járatokat indítani.

A település önkormányzata most a stájerországi jégesővédelmi programmal próbálja megelőzni a jégesőkárokat – magyarázza Andrea Reichl polgármester. - A pénzügyi terhek kezelhetők, a jégeső elleni védekezés a településnek évente körülbelül 6500 euróba kerül.

A Stájer tartományban már több mint 100 önkormányzat része csatlakozott a kezdeményezéshez. Burgenlandban  Némethidegkút az első. 2026-tól Burgenlandban is engedélyezettek lesznek a járatok. A stájer jégesővédelmi repülőgépek közül három a közeli Fürstenfeldben állomásozik. A generátorok ezüst-jodidot égetnek közvetlenül a viharfelhők alatt – a szívóhatás a részecskéket a felhőkbe húzza. 

- A jégesővédelem kisebbé teszi a jégesőszemeket - mondta Josef Mündler, a Stájer Jégesővédelmi Ügynökség munkatársa. Az ügynökség jelenleg öt repülőgépet üzemeltet. A pilóták csak biztonságos körülmények között szállhatnak fel, kockáztatni nem lehet.

Tavaly júniusban olyan erős vihar csapott le, majd áradások történtek Ausztriában, hogy egy ember eltűnt, egy másik meghalt. Jelentős anyagi károk keletkeztek, egy repülőgép is megrongálódott, miután jégesővel súlyosbított viharba került.

 

