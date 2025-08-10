Kiderült, ki miatt halt meg a fiatal mentős házaspár, legjobb barátjuk árulta el mi történt

A TV2 Tények című műsora szólaltatta meg a fiatal házaspár közös barátját, aki megdöbbentő részleteket árult el a tragédiáról. Felfoghatatlan, hogy ezért ment tönkre több család és szakad félbe két fiatal ember élete és összes álma. A mentőtiszt és a férje gyereket szeretett volna, ezért építkeztek, erről a legjobb barátjuk beszélt sírva, aki azt is elmondta: egy részeg orvos okozta a halálukat, ő ült abban a kocsiban, aki nekiment az autójuknak, amiből esélyük sem volt kiszállni - írja a tenyek.hu.

Részeg orvos okozta két ember halálát, máskor is vezetett így

Részeg lehetett az a sofőr, aki miatt meghalt a fiatal házaspár pénteken Kisláng és Soponya között. A hírműsor szerint

a terepjárót, ami frontálisan az autójukba csapódott, egy 59 éves orvos vezette, a helyiek azt mondták, rendszeresen száguldozott

és gyakran vezetett részegen. A mentőtiszt és a férje gyereket szeretett volna, ezért építkeztek, erről a legjobb barátjuk beszélt sírva.

Egy hónapig élhette az álmát, egy részeg elvette tőle

Szigeti Barbara Júliát az Országos Mentőszolgálat és a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház is saját halottjának tekinti, a székesfehérvári épületen is fekete zászló lobog. A tragikus balesetet szenvedett fiatal nő 2017 óta volt a II. Belgyógyászat Koronária Őrzőjének meghatározó tagja. Hatalmas elhivatottsága, rendkívüli teherbírása és szakmai alázata tette lehetővé, hogy a megterhelő mindennapok mellett megszerezze a mentőtiszti végzettséget - írta a kórház róla a megemlékezésében. Régi álma vált ezzel valóra, alig egy hónapja csatlakozott a mentőszolgálathoz, az enyingi mentőállomáson...